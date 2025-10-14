白酒的黄金时代，结束了

新眸原创·作者 | 棠宁 飞天茅台散瓶价格跌破2000元大关，较2021年峰值腰斩，白酒板块股价持续阴跌，曾经被视为“中国版黄金”的茅台正经历一场价值重估。 一批又一批的白酒经销商们，在这个本应备货迎接“金九银十”的时节，却选择了悄然离场。 “上半年基本上是行业本身遇到了拐点，再叠加政策因素，可以说一路到底了。有些小经销商都可以说几乎‘归零’了。”一位经销商如此感慨。 他的遭遇并非孤例。《新眸》在实地调研过程中观察到，曾经门庭若市的烟酒店，如今不少已大门紧锁，在供需失衡的背后，一场更深层次的产业结构调整正在上演。 据业内人士透露，当前市场流通的飞天茅台库存已超过去3年总和。电商平台的低价倾销更是雪上加霜——拼多多等电商平台上出现了1700元/瓶的低价，不少经销商为回笼资金，被迫以低于成本价抛售。 白酒行业剧变始末 2025年5月，修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》出台，明确公务接待“工作餐不上酒”。这一政策被视作2012年“八项规定”后的又一记重拳。 尽管政务消费在茅台总消费中占比已不足1%，但政策信号对市场情绪的冲击远超实际影响。 政策出台后，白酒股从跟随大市震荡上涨转为背离市场进入持续单边下跌行情。除茅台外，山西汾酒、古井贡酒、今世缘、泸州老窖、迎驾贡酒等头部酒企均呈现下跌状态。 茅台批价持续下探被行业分析师蔡学飞称为 “去金融属性的过程” 。曾经热衷于囤货待涨的投机者纷纷退场，投资性购买大幅减少，白酒正从投资品回归饮用本质。 价格的变化清晰反映在消费市场上。公开数据显示，目前白酒市场最佳动销价格带下移至100元-300元，而300-800元价格带的中端白酒增速最快，占比达35%。 在这种背景下，消费者变得更加理性，不再盲目追求高端白酒的投资价值。 在行业内部，竞争已进入红海阶段。2025年1-6月，白酒市场销量前六的品牌为茅台、五粮液、汾酒、泸州老窖、洋河、剑南春，CR6白酒品牌营业收入总计达1344.7亿元，占A股20家白酒品牌营业收入的87.6%，“强者恒强”的分化趋势愈发显著。 库存高企是行业面临的又一难题。行业平均存货周转天数已达900天，较上年同期增加10%，存货量同比增加25%。 瑞银证券去年7月就曾出报告预警称：经销商对茅台的价格预期已转为负面，库存压力已形成恶性循环。