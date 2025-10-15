广东外贸一千年威水史：谁是初代“带货王”？｜粤讲粤明

去广东扫货！几百年前，西方人就已经时兴在广东买买买了！又到了一年两次的广交会时间，这届广交会特别不一样，因为同广交会一起开幕的，还有我现在所在的广东这个月最劲爆的特展：“互利天下，广东外贸一千年”。由今年10月15日在广东省博物馆正式开展，为期一年，持续到明年10月15日。 这个是迄今为止规格最高的广东外贸专题展，搜集了全国最有料的藏品，分为四个部分，由制度同货物、技术两条线，一齐展示由唐代以来广东外贸的发展历史，反映广东作为海上丝绸之路重要枢纽地位。 走完整个展，第一个感受：藏品尤其珍贵，反映一千年来广东和世界交往中的交往活力和财富积累。200多件展品，其中有22件国宝级文物，我在现场发现了好多故宫博物院的珍藏。 还有这个好可爱的小小印章，样子是不是很像阿拉伯人？这是广东重要的一级文物！专家就认为，它可能是阿拉伯商人私章的毛坯件。印章发现于南越国宫署遗址唐代地层，广州在唐代是重要的对外贸易港口，也就印证了唐代广州活跃的外商活动。 第二个感受：历史脉络非常清晰，由唐至明清，至新中国成立后搭建的广交会、广东自贸试验区平台的重要成果都有分部体现，可以见到广东在全球贸易体系中都有十分重要的意义。走在展厅里面，好像穿越一样，广东一千年的外贸历程都在眼前，有海上丝绸之路同海洋贸易物证，亦都有外贸制度演进的物证。 第三个感受：世界通过广东兴起中国风，也让这里成为中国人看世界的窗口，譬如十三行的行商，其中两位行商甚至一度登顶世界首富。外商来广东扫货已经有千年历史，而从广东“买全球”也一样。这个册子好可爱，外国人最推荐的打卡点，包括步行路线、周边有哪些参观酒店，可以说是最早的“小红书”，两三百年前外国人来到中国，人手必备的打卡攻略。 过去是唐代的市舶司，到明清十三行，到今天开幕、已经办了几十年的广交会，广东外贸穿越千年，以历史经验回应新时代对外开放的现实命题。 讲了这么多，喜欢逛展的朋友，千万不要错过啦。10月15日开始，广东省博约定你！ 总统筹：祝乃娟 策划&监制：洪晓文 曾婷芳 主播：洪晓文 拍摄：洪晓文 梁信 剪辑：实习生 苏磊 设计：王冰