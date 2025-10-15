2025广东对接会丨陆国萍：西南度假新地标、贵州夜景天花板-乌江寨 关于乡村振兴的实践

9月11日至13日，由广东省文化和旅游厅、中共广东省委金融委员会办公室、中国人民银行广东省分行主办，广东省南方文化产权交易所承办，中国电信股份有限公司广东分公司、广东省旅游协会投融资专业委员会、广州市文化产业园区协会协办的“2025广东文化和旅游产业招商暨投融资对接会”在广州成功举行。国内部分省（区、市）文旅部门、省直有关部门、广东各地级以上市政府和文旅部门负责人、行业专家学者、文旅项目方、投融资机构方代表以及主流媒体代表等出席活动。 在主会场案例分享环节，顶度集团贵州省乌江寨国际旅游度假景区总经理陆国萍，围绕西南度假新地标、贵州夜景天花板-乌江寨项目展开关于乡村实践的经验分享，以下为演讲实录（精简）： ▲顶度集团贵州省乌江寨国际旅游度假景区总经理 陆国萍 01项目缘起：一场政企携手的乡村振兴探索 乌江寨的开发始于2015年，当时顶度集团应贵州当地政府邀请进驻，目标是打造一处既能切实改善村民生活，又区别于传统景区的休闲度假目的地。项目选址位于贵州遵义市，这里曾是黔北地区的特困村落，2015年时仅有160户、680名原住居民。2016 年，在顶度集团与当地政府的协同推进下，村民搬迁工作正式启动—集团通过前期多轮入户沟通、反复洽谈协议，联合政府为村民构建起全周期安置保障体系：当地政府为每户村民在景区外配套了宜居住宿房，顶度集团则联合规划部门，在景区外停车场周边专门规划了经营性店面房，从居住到就业创业，为村民后续生活与发展筑牢根基。 如今，在顶度集团的专业运营打造下，乌江寨国际旅游度假区占地面积已达5.08平方公里，形成了集观光、休闲、度假、康养于一体的综合型度假区，通过“政府出资、企业出智”的合作模式，最终在股权回购后实现了政府、企业与村民的多方共赢，更有机融合历史文化、自然环境与人文特色，打造出12大核心业态，让这片曾经的特困村落焕发新生。 02实践路径与成效：政企民协同下的多维突破 在乌江寨的打造过程中，顶度集团始终以创新机制为核心，构建起政府、企业、村民三方联动的发展体系。一方面，集团采用“国有资本+民营资本”的混改机制，为了打消村民对搬迁的顾虑，专门组织村民代表、村干部代表前往乌镇、古北水镇等成熟景区考察，让大家直观感受搬迁后村民的生活现状，从而主动参与到项目中来；另一方面，顶度集团结合乌镇等项目的成功经验，推行“统一业态布局、统一经营管理、统一销售核算”的“三统一”经营理念，结合自主经营、合作经营与对外招租等模式，坚持“公司指导、村民参与”原则，在安置区打造了村民家门口的创业主街区，落实“政府+公司+合作社+农户”的四位一体合作模式，让村民真正成为项目的参与者而非旁观者。 对于我们集团来说，所有的项目开发讲利他、重人性、强调景观外的社会责任，管理理念就是将最大的善意释放给每一位游客。 主要的做法成效里面，首先是筹备接待，最主要的不是考虑里面的配套设施，而是做村民的工作，村民能够通过一系列的考察企业之后，对于一些成熟的这样的景区打造的一个实地的考察之后，能够自发的来达成一个共同的公约。 第二，顶层设计集团也将秉持共生的理念，强调建筑环境，以人和谐的共生理念引入。 第三，与属地政府达成一致，规划打造后移交当地。政府考虑到后续的运营不佳成为负担，由我们集团来进行接管运营。对于乌江寨的规划，在这个规划期是“四着重”的一个强调，一是重生态环境水系的保护，重乡村风貌保护，重景区外溢带动，重景区经济业态的丰富度。 第四，建设阶段，整个建设阶段当时还是碰到了很多的问题，因为贵州是喀斯特地貌，再加上原有的这些建筑，需要重新的来进行维护和修建。 第五，运营接待，乌江寨按照股份合作委托运营的方式，目前从2022年的2月1日试运行，2022年的5月1日的一个正式运行，进入了相对比较平稳的一个运营管理阶段，在短时间也实现了吃住行购娱等整体的呈现。2023年到2024年每年的接待游客量是在120万左右，整体的营收是在三个亿的税前收入。 相对来说，乌江寨不管是从集团还是属地政府，大家都是齐心协力。在各方面的努力之下，景区目前所取得的成效，我们也现在也取得了国家级的一个夜间经济文化的一个旅游的授牌，包括中国古村传统村落，全国非遗小镇，这个贵州省十大融合景区。整个景区我们目前有919个房间，1300多个床位，是对于康养疗养客群的一个首选地区。 更让我们欣慰的是，项目切实带动了地方发展与村民增收。目前，在集团的引领下，度假区已在地吸纳近1000人就业，其中91%为贵州籍，84%来自遵义本地，25%是周边村民，部分家庭甚至实现了“三世同堂”在景区就业；景区的火爆还带动了外围产业发展，三年来周边新增民宿等住宿业态225家，物流、餐饮、网约车、旅拍等配套服务同步繁荣。在产业融合方面，度假区30%的游客餐饮食材来自周边村民种植的高山果蔬，推动农业与旅游业深度结合；集团还打造了16个非遗体验馆，挖掘篝火晚会、民族巡游等沉浸式民俗活动，将苗族、仡佬族等少数民族文化转化为核心旅游资源。 此外，集团注重“以人为本”，践行社会责任，不仅为景区员工及周边民宿、餐饮从业者开展标准化培训，还针对当地留守儿童与老人开设暑期夏令营，在中秋、六一等节日组织共庆活动，让乡村振兴的温度传递到每一个角落。作为国有控股公司，我们为员工足额缴纳五险一金，人均年薪约5.5万元，不少多子女家庭凭借这份稳定收入，实现了孩子上大学的梦想，真正让村民感受到了实实在在的获得感。 03经验启示：乡村振兴的