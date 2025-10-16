十年磨一股，云迹估值仍不及宇树？

作者|昭觉 声明|题图来源于网络。惊蛰研究所原创文章，如需转载请留言申请开白。 工作日早晨九点，深圳福田某五星级酒店的机器人开始了一天的工作。接到送物指令后，它沿着预定路径移动，在电梯口稍作停顿，门开后精准切入。整个过程行云流水，仿佛一位训练有素的员工。 “它最忙的时候一天要跑上百趟。”该酒店客房部经理表示，“特别是送外卖、洗漱用品这些高频需求，确实减轻了前台的压力。” 10月8日，酒店机器人第一股云迹科技正式开启全球募股。公告显示，云迹拟发行690万股H股，每股招股价为95.6港元。截至10月13日上午11点，一众券商累计借出孖展额约1404.72亿元，以其公开发售部分集资3298万元计，孖展超额认购达4259倍。 相比此前在科创板三年辅导期的窘境，转道港交所后的云迹科技IPO进程顺利得堪称“坐上火箭”——9月22日更新了港股上市招股书，10天后便通过港交所聆讯，10月16日就正式挂牌上市。 成立十一年，历经8轮融资，如今才堪堪摸到IPO的门槛，是什么阻碍了云迹科技奔向二级市场的步伐？在多个品牌的酒店机器人产品价格集体跳水的当下，云迹能否凭借场景优势持续赢得市场认可？ 最大酒店机器人厂商，赶上晚集 得益于2023年11月开始实行的“144小时过境免签政策”，近年来国内酒店外宾人数得到较大增长。以今年暑期为例，数据显示，2025年7月1日-7月29日，锦江酒店（中国区）接待总人次超4050万，同比增长约28%。 与China Hotel一起出圈的还有中国的酒店机器人，后者已成为国际友人们来华必体验的特色项目。在小红书、油管等海内外社媒平台上，各种酒店机器人让老外秒变表情包的视频随处可见。重庆某连锁酒店内，一对俄罗斯夫妇甚至一路“尾随”一台机器人自己乘电梯上楼送外卖，令评论区的中国网友不禁感叹，“就喜欢看老外这种没见过世面的样子”。 酒店机器人的火爆可以追溯至十年前。彼时，人工智能、传感器等技术的逐步成熟，服务机器人从实验室概念走向商业化落地成为可能。2015年，日本长崎开出了全球首家机器人酒店Henn na Hotel，中国的云迹科技也推出了首款酒店机器人，它可以在酒店走廊里用激光雷达灵活穿梭，送物、清洁两不误。 到了2020年，公共卫生事件的爆发让无接触服务一夜爆火。华住酒店要求旗下5700多家酒店强化推行无接触智能化服务，云迹也在这一年拿下全球1300多家酒店的订单。随后一系列政策与资本加持更如烈火烹油，让酒店机器人行业极速升温。 2021年起，包括云迹科技、擎朗智能在内的数十家服务机器人企业密集获得输血。云迹科技C+轮融资更一次性斩获5亿元，腾讯、阿里、联想、携程、科大讯飞等巨头公司均对其青眼相加。 截至2024年末，超过五成半的酒店计划增加相关机器人技术投资。弗若斯特沙利文曾预计，中国机器人服务智能体同期总体目标市场规模将达到9382亿元。除了服务机器人领域广阔的市场前景，云迹科技自身显现出的领先优势也是其能被资本看好的关键。 成立至今，云迹科技已连续推出送物、迎宾等核心机器人产品，其中复合多态机器人UP的推出被视为公司迈向具身智能的关键一步，更强的环境感知与交互能力标志着云迹从单一功能机器人向通用服务智能体的转型。 凭借985项专利，云迹科技构建起覆盖感知、决策、执行的全栈能力，其同时在线的机器人数量与服务消费者数量均位列全球第一，也是全球首批推出服务智能体全自主闭循环学习系统的企业之一。 截至2024年底，云迹科技的机器人产品已覆盖国内329个地级行政区的3万多家酒店、100家医院及众多商业楼宇、工厂和社区，其“UP”系列机器人单日在线数量峰值突破3.6万台，全年完成服务超5亿次。