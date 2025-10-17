外卖大战的棋局、棋子与棋手

持续半年多的外卖“三国杀”，如今依然没有彻底落下帷幕。只是随着打法的变化，京东、美团、阿里三家的心态也在逐步变化。我们尝试将外卖大战分为三个阶段，来复盘各家心态与战略的演变，以及后续可能的竞争走向。 作为战争的发起者，京东在年初高调入局，主打“品质”这一差异化路线，同时以“商家免佣+骑手社保”策略牢牢占据舆论高地。只是在经历了前期的快速爆发后，京东主动选择了降速，相对单薄的“基建”积累、巨额的补贴投入，都让其开始重新审视战争的意义。 久经沙场的美团，持续通过长期赛道深耕所建立的效率和成本优势，来进行最优防守。但在财大气粗且决心够大的阿里面前，美团原本一家独大的格局或将被打破，其长期建立起来的稳固生态，面临着被重构的挑战。 携大会员体系生态下场的阿里，试图围绕饿了么打通集团下的各个消费板块，其参战的期望并非只是追逐单量，而是实现从“大电商平台”到“大消费平台”的转型。因此阿里砸钱最果断，生态协同的打法也最丰富——阿里从此前的观望者，已然成为了战争的主动权掌握者。 当战争不可避免地统一演变为最粗暴的补贴大战，三家唯一的共同点是短期利润的大幅滑坡。此前据高盛研报数据，预计从2025年7月到2026年06月，阿里外卖业务将亏损410亿元，京东外卖业务将亏损260亿元，美团息税前利润将减少250亿元。 根据三家的第二季度财报来看，高盛可能还是太“保守”了，仅这一个季度，京东新业务亏损148亿，几乎打空当季盈利；美团和阿里尽管并没有单独披露，但依然可以大致估算出其在外卖业务上多花的钱，美团约为100亿出头，阿里则为约200亿。 这一点在资本市场上有着更为显著的体现。对应今年股市的“长线慢牛”行情，除了入局外卖大战较晚，且搭上AI“东风”的阿里表现稍好外，美团和京东这两家“难兄难弟”的股价则是一路走低，与其他同类型企业股价的高歌猛进形成强烈反差。 当外卖大战的枪声开始变得稀疏，三家企业都必须要做更长远的打算——这场战争已经不只是简单的即时零售市场份额抢夺，而是对各家公司业务刚性和应变能力的全方位“体检”。在当下的转折点中，苗头已经出现，一是更精细化的服务，二是各家焦点已经开始从餐饮向更高客单价的商品进行转移。 阶段一：闪击战与观望者 京东入局外卖，既是主动进攻，也是一次“交叉规避”的被动反击。美团闪购侵入3C领域，已经对京东“腹地”造成了威胁，无论从示威的角度，还是从外卖反哺电商流量的角度，这都是京东的一场“保卫战”。 不过以美团的体量规模和履约效率，京东正面硬刚并不明智，“迂回”是最好的选择。因此京东的选择是三个策略：一是围绕外卖行业的痛点，以品质化和商户免佣的差异化策略，试图从供需两侧同时突围；二是高举高打，以骑手社保议题，占领舆论高地，为自身的主动开战行为获取更多正面支持；三是补贴跟进，从奶茶等高频、高回购率品类入手，快速实现从0到1的规模跃升。 在这个时候，美团的心态还是颇不以为然的。从早年的“百团大战”中一路杀出后，美团一直没有停下战斗的步伐，在与饿了么的常态化竞争，以及前两年和抖音的短兵相接中，美团一步步积累下成本、履约、算法等诸多层面的巨大优势。在其看来，京东的反击只能算作小打小闹，“三分钟热度”应该不会持续太久。 据交银国际证券研报数据显示，在今年外卖大战开启之前，美团外卖市场份额约为三分之二，大幅领先饿了么。在骑手规模方面，去年底美团配送月活骑手数超过500万，饿了么蜂鸟月活骑手数为200万左右，而京东的达达月活骑手数为100万出头，这也让美团以平均30分钟的履约时效，稳定领先于饿了么和京东到家、抖音小时达。 不过京东所呈现出极大的决心和壮志，或许还是超出了美团预期，包括久未露面的刘强东也穿上了外卖服，亲自下场送外卖。 数据的持续正向反馈也在进一步刺激京东加大投入。自4月推出“百亿补贴”计划后，京东外卖日均单量在当月中旬达到了500万，仅一周后就攀升至1000万，5月份已经突破了2000万，超过饿了么2024年的1800万日均单量水平。 到这时，美团逐渐变得认真，例如在补贴上开始有计划、小批量的跟进。从单量来看，美团并未受到多大冲击，或许围绕骑手社保权益、“幽灵外卖”、强迫骑手接单“二选一”等舆论战，才更加让美团焦头烂额。 阿里此时还是一个落寞的旁观者。有业内人士告诉我们，一季度是阿里的考核季，难以分心参战。这一阶段美团与京东的竞争，让饿了么的份额节节下滑。正如同加多宝和王老吉的“凉茶之争”，把和其正打郁闷了一样，当时业界多次出现的调侃，便是“狗团大战，最后把饿了么打没了”。当时，很多业内人士都认为，京东最终超过饿了么应该不成问题。 正是由于京东的入场，帮助阿里发现了一个此前所有人都不知道的“绝密配方”，那就是即便外卖赛道已经如此成熟，使用巨额补贴依然很有效。暂时的沉默，可以视作阿里正在酝酿“大招”，很快战局就将彻底改变。 阶段二：白刃战和一地鸡毛 4月30日，淘天即时零售业务“小时达”正式升级为“淘宝闪购”，在淘宝首页Tab设置一级入口——阿里携大会员生态登场，挥舞着“补贴”大棒，正式拉开了外卖“三国大战”的序幕。之所以选择在美团京东战况正激烈时加入，阿里的考虑主要是“能够省下大笔营销费用，转而大规模补贴消费者”。