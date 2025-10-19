艺术瑰宝跨越山海，大湾区打造万亿 “文化梦工厂”

南方财经记者赵晓晨、吴蓉 实习生陈乐怡 佛山报道 连续多日，广东佛山成为全球民间文化艺术最集中的地方之一。 当哥伦比亚的热情舞步邂逅岭南醒狮的刚劲腾跃，当古老非遗遇上现代美妆，600年佛山秋色有了更多内涵，一幅“传统民俗焕新+国际文化交融+全域文旅赋能”的立体文旅消费图景跃然纸上。 这是日前在佛山开幕的第13届中国国际民间艺术节的现场，来自五大洲13个国家的艺术团体同台交流，2025年广东非遗周暨佛山秋色活动启动，并在佛山知名商圈打造“第二现场”，造就了佛山秋色巡游史上外国艺术表演团队最多、消费热情最高的一届。 类似的画面在国外同样频繁上演，在今年春节的英国谢菲尔德街头、今年年初的乌干达洪门迎春联欢晚会、中乌旅游文化论坛开幕式的文化展示环节，佛山醒狮都有登台亮相，醒狮文化成为很多国外友人认识佛山的一个符号，并因此催生了一批文创产品。 从英国街头到佛山祖庙，与佛山相关的这一系列文化故事表明，艺术不仅能打破国界壁垒深化文化交流，更能依托文化共鸣催生经贸合作契机，推动旅游、文创、品牌合作等领域的联动发展。尤其是在我国文化产业第一大省广东，岭南文化的深厚底蕴在人工智能、数字技术的支撑下焕发蓬勃的创造力，广东醒狮、粤剧、鱼灯等众多非遗瑰宝，正率先集体嵌入“文化资源—创意设计—先进制造—全球营销”的全产业链条。 文化IP成消费新引擎​​ “这次来到佛山，有幸欣赏了醒狮、粤剧和陶瓷等众多精彩艺术，根本看不过来。一切都太美妙了。”国际艺联执行总监Kate Caroline Nixon这段时间一直沉浸在岭南文化带来的冲击里。 作为中国改革开放的排头兵、先行地、实验区，广东首次承办国际民间艺术节，是其经济硬实力与文化软实力经过长期积淀后，一次水到渠成的亮相。 “文化的发展依赖于交流与碰撞。国际艺术节走进广东，正是提供一个让不同国家的艺术形式相互借鉴，进而衍生出新的文化产品与业态的平台。”广州市社会科学院城市文化研究所所长、研究员柳立子表示，艺术节背后，是大湾区“文化+经济+区位”的复合优势的体现，不仅是对大湾区硬件设施与服务水平的认可，更是对其文化软实力与国际影响力的肯定。 中国国际民间艺术节开幕式上开场舞蹈《风起岭南》 佛山已经贡献了多个经典案例。仅在今年上半年就有叠滘龙船漂移“破圈”，华晨宇演唱会带动文旅消费超6.8亿元等多个样本。本次艺术节，佛山禅城区首次推动秋色联动周边佛山王府井紫薇港、佛山创意产业园等商圈打造“第二现场”，通过将国际艺术节与自带巨大流量的传统IP“秋色巡游”深度绑定，成功实现了流量的聚合与放大。 数据显示，10月17日、18日，佛山创意产业园的客流量和销售额均同比增长明显。“文化塑造的城市品牌与情绪价值，正持续提升商圈的复购率与客户粘性，推动文旅产业从‘观光’向‘驻留’转型。”佛山创意产业园相关负责人直言。 “内容引爆”的价值不只体现在短期消费，还在于对城市品牌、人才吸引力与产业生态的持续赋能。东鹏陶瓷等本土企业已将石湾陶艺等非遗元素融入现代产品设计，在提升品牌附加值的同时，完成了传统文化在地变现的关键一步。 这一将文化势能转化为发展动能的模式，在大湾区并不少见。 广州永庆坊通过微改造，让西关老城焕发新生，成为传统风貌与现代商业融合的文化地标；深圳大芬油画村从单一临摹出口转向原创与IP开发，依托深圳强大的设计与供应链能力，重塑产业生态；东莞鳒鱼洲文创园则通过活化旧工业遗址，引入创意设计与艺术业态，形成独具特色的复合空间。