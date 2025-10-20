为什么睡帐篷成了今年最聪明的消费选择？

这个国庆假期，中国游客再次创造了一种看似矛盾却意味深长的消费画面：景区旁、海岸线、山林间，帐篷如雨后春笋般出现。与动辄千元的高端民宿相比，一顶帐篷、一片草地，成了许多人假日的栖息地。 帐篷林立 图源 | 新华网江苏 这不仅是“穷游”的升级版，而是一场正在重构的消费价值观实验——人们开始用更少的钱，购买更真实的体验。京东数据显示，国庆期间帐篷、睡袋销量同比增长200%。一种新的消费逻辑正在形成：从“为奢华买单”转向“为意义投资”。 01 低消费，高体验：户外生活成为“新性价比”代表 当人们选择住进帐篷，本质上是在进行一次消费投票：拒绝为过度服务付费，转而为场景与体验买单。 “买帐篷才100多块，住酒店得1000多。” “睡在风景里才够酷！” “不用买房车也能环游中国。” 社交媒体上，人们纷纷晒出自己选择帐篷的理由，更是不吝啬分享“帐篷攻略”，从品牌到型号，再到露营地选择。 这种选择背后，是一种消费理性化趋势：消费者不再简单追求“贵的就是好的”，而是寻找个人感受与支付价格的最优解。 这种趋势在数据上也得到印证。在小红书上，“露营”相关内容连续三年大幅增长。与传统旅游的高额花费相比，帐篷露营将单日消费控制在几百元内，却提供了差异化体验。 国海证券研报指出，中国户外市场具备三大长期发展驱动条件：中国目前人均GDP已经达到一万美元以上；国家政策关注对运动行业的总体推动（如：《体育产业发展十三五规划》），尤其是小众运动发展的利好性政策（如：《山地户外运动产业发展规划》）；户外运动基建的扩张与完善趋势，包括城市绿地面积、户外公园数量、露营营地及滑雪场的增多。从美日的历史经验来看，中国市场目前已经具备成熟的户外运动大众化扩张的成熟条件。 《山地户外运动产业发展规划》 图源 | 国家体育总局