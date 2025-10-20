“西贝风波”一月后，我们去线下看了看那些焦虑的餐饮店

文 | 山核桃 距离罗永浩和西贝所掀起的“预制菜全民大讨论”，已过去了一个多月，在这场餐饮业的“集体性危机”里，有人跌倒，有人吃饱。 终于“听劝”的西贝，正以一系列的降价发券、调改菜品、更换门头等动作，扭转品牌形象；捞王等企业则是通过店内宣传，低调整改；还有一批早就主动公开家底的餐饮企业，如老乡鸡、大米先生等，则借同行送来的泼天富贵，又火了一把。 这些阶段性的动作反映出这场余波之外，当下餐饮业的两个共识： 一是商家与消费者对“预制菜”范畴的理解存在巨大的鸿沟，即便预加工食材、中央厨房等模式已遍布餐饮业，但很多餐企忽略了基础性的沟通。 二是在《预制菜食品安全国家标准》等相关政策和餐企主动披露下，预制菜行业有望进一步走向规范和透明。 缓解消费者“谈预制菜色变”恐慌只是短期任务，餐饮业如何通过“爆改自救”，赢回消费者的信任，才是长期课题。 这些爆改对消费者来说，究竟有没有成效？不同餐饮企业差异化的调改措施里，折射出餐饮行业的哪些核心趋势？ 最近，财经无忌线下走访发现，“西贝风波”后，在政策推动和消费者的情绪敏感下，对餐饮业而言，未来可能只有两种路径： 要么做极致的效率派，走规模化路径，像老乡鸡一样主动开源；要么就做不卷规模的街边的烟火小店或精致餐馆。 留给那些“差不多口味、差不多价格、差不多体验”的中间派的时间不多了。 1、“西贝风波”后，餐饮业爆改众生相 “我们的牛肉、梅花肉都很新鲜，家里用的是什么调料，我们就用什么调料，隔夜饭不可能出现。”在大米先生的抖音直播间内，主播一边展示着自家的“明厨亮灶”，另一边BGM是锅铲与锅碰撞出的“铛铛”声。 同一时间，老乡鸡也在直播间里搞起了后厨揭秘，不仅大大方方秀出食材，还展示起智能煮饭车、炒菜机器人等智能化设备，甚至手把手教起网友“毛菜和净菜的区别”，堪比大型的“预制菜科普现场”。 “后厨直播热”只是“西贝风波”下，餐饮业爆改自己的动作之一。 财经无忌走访南京线下连锁餐饮门店发现，在这场关于“预制菜”的餐饮业爆改众生相里，有典型的四派玩家： 一类是大刀阔斧派。典型如西贝，直接通过菜品及生产工艺调整、降价、改换门头logo及标语等动作，多举并下。 一类是低调潜水派。规范“预制菜”等相关表述，针对门店的加工工艺进行初步的消费者说明，比如绿茶低调撤下门店的“无预制菜、现点现做”的招牌。