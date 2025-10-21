白酒为何拥抱“即时零售”？

来源 | 伯虎财经（bohuFN） 作者 | 梦得 01 从被动到主动 2025年，白酒企业变了。 先看行业龙头贵州茅台的一系列动作，先与淘宝闪购启动深度合作，上线超1000家官方门店提供“30分钟送达”服务；随后其“i茅台”APP也正式新增“即时配送”功能，消费者购买飞天茅台等产品可实现“同城即时达”。 不止茅台，在国庆前夕，国台酒、沱牌舍得等品牌纷纷官宣与即时零售平台达成战略合作。更引人注目的是，美团闪购联合汾酒、洋河、古井贡酒、郎酒等十余家头部品牌，推出了行业首个“全链路保真体系”，旨在合力攻克线上信任难题。华致酒行、泸州老窖等也纷纷推出自有即时零售服务或深化与即时零售平台合作。 与以往被动合作不同，白酒企业们如此积极拥抱即时零售，核心原因还是白酒不好卖了。 《2025中国白酒市场中期研究报告》披露，2024年以来，白酒企业普遍面临库存高企与价格倒挂的压力。行业平均存货周转天数达到900天，同比延长10%，库存量同比增长25%；超过六成企业出现价格倒挂，供需失衡问题持续加剧，让白酒企业越来越难了。 过去，白酒几乎等同于“社交货币”——无论商务宴请、节庆送礼，还是婚宴庆功，都离不开它。但近年来，受经济环境、消费理性化以及“反浪费”等因素影响，商超客流萎缩，经销商压货严重，动销变得异常困难。 价格的变化，或许是行业困境最直观的反映。国家统计局数据显示，2024年全国白酒产量约590万千升，同比下降6.1%，已连续四年下滑。价格层面，作为行业风向标的飞天茅台近三年累计跌幅超过36%，渠道价已跌破2000元；习酒、洋河、郎酒等品牌也纷纷出现两位数下跌。也就是说，连最稳固的高端市场都在降温。 与此同时，消费人群的更替正在动摇白酒市场根基。年轻人喝白酒的频次持续下降，他们更偏好口感轻、度数低、社交属性强的饮品，如果酒、精酿和预调酒。五粮液曾对全国1000名20岁至35岁年轻人群进行了一次调研。结果显示，52%的年轻人喜欢啤酒，29%的年轻人喜欢洋酒、果酒，仅有19%的年轻人喜欢白酒。 产量收缩、价格承压、场景变化、渠道老化，白酒企业一边守着庞大的经销体系，一边必须寻找新的增长口。 也正是在这样的背景下，即时零售成为它们主动靠近消费者、重构触达方式的重要选项。 02 即时零售带来的机会