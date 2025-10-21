21专访｜肖金成：都市圈、城市群的范围并非越大越好

21世纪经济报道记者李莎报道 10月20日至23日，党的二十届四中全会在北京召开，会议将审议《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，为未来五年中国发展擘画蓝图。 “十四五”时期，我国城市建设和区域发展成效显著，2024年底常住人口城镇化率达到67%，意味着有9.4亿人生活在城市和城镇，城市的综合承载能力稳步提升。当前，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。 未来五年甚至十年，我国城市和区域发展可能会出现哪些变化？要抓住哪些重点？对此，21世纪经济报道专访了中国国土经济学会理事长肖金成。肖金成长期深耕区域发展和土地改革领域，曾任国家发展和改革委员会国土开发与地区经济研究所所长、中国城市规划学会区域规划和城市经济委员会副主任。从1997年从事专业研究以来，先后主持了“中国特色的城市化道路研究”、“完善区域性中心城市功能研究”、“优化国土空间开发格局研究”等数十项重大研究课题，为国家宏观决策提供了决策依据。 中国国土经济学会理事长肖金成（受访者供图） 肖金成认为，推进农业转移人口市民化是新型城镇化战略的首要任务，“十五五”时期仍需将其作为重点攻坚内容，推进这项工作的核心并非是解决户籍问题，而是实现城市公共服务的无差别供给。 肖金成表示，都市圈和城市群的范围并非越大越好，应根据城市之间的联系和都市的辐射能力来确定。“十五五”期间要重点推进已批复都市圈规划的落地实施，其中建立区域合作机制尤为重要。在都市圈和城市群之外，要通过培育区域性中心城市，进一步带动周边县城和小城镇发展。通过都市圈、城市群与区域性中心城市的优化布局，促进大中小城市和小城镇协调发展，形成科学合理的城市体系与国土空间体系。 农业转移人口市民化仍是攻坚重点 《21世纪》：我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。新阶段区域协调发展的重点是否将有所变化？ 肖金成：我认为区域协调发展从根本上讲是一以贯之的。自2000年西部大开发战略实施起，我国就着力持续缩小区域差距，核心是缩小区域间在人均GDP、居民生活水平以及公共服务方面的差距，这些都是区域协调发展的本质内容，无论是“十四五”还是“十五五”，这一核心方向均无大的改变。 需要提醒的是，现在很多人没有厘清区域协调发展的内涵，把所有与区域相关的事务都纳入区域协调发展的框架，这是目前的一大认识误区。党的二十大报告明确提出，要深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略和新型城镇化战略，这四大战略是并列关系，而非互相替代，共同目标是促进区域高质量发展，这既是“十四五”区域发展的基本方向，也是“十五五”时期区域发展的主要方向。 与区域协调发展不同，新型城镇化战略聚焦城乡关系，核心是城乡人口分布变化。城镇化本质是城市和城镇人口增加、农村人口减少的过程，我国自改革开放以来持续推进城镇化战略。而新型城镇化战略的关键在于提升城镇化质量，推动农业转移人口市民化，持续改善进入城市和城镇人口的生存状态，更加注重以人为本，这是城镇化的重要变化。主体功能区战略的核心是调整空间结构和优化空间布局，让适合发展的区域加快发展，加强对生态敏感地区等不适宜发展区域的保护。区域重大战略包括京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展、成渝地区双城经济圈建设等若干区域发展战略，实施这一战略的核心是推动相关区域高质量发展，增强其国际竞争力。 《21世纪》：在讨论城镇化问题时，有观点认为，当前人口的流动更多从城乡之间的流动转向城市间的流动，对此你怎么看？ 肖金成：城市间人口流动是十分正常的现象，但这一现象不属于新型城镇化战略范畴，而应归类到主体功能区战略。城镇化聚焦农村人口向城市转移这一核心议题，城市人口向大城市流动或横向流动，是空间结构发生了变化，与城镇化水平无关。在主体功能区战略框架下，适宜发展的地区随着经济和产业发展，会创造大量就业岗位，进而引起人的空间结构变化，中等城市的人口向大城市转移，使得部分大城市规模持续扩大，这已成为一种发展趋势。而一些不适合发展经济的地区，其城市规模可能保持稳定或甚至有所缩小，这些都是人口空间结构的规律性变化。 《21世纪》：你刚谈到推进农业转移人口市民化，这是新型城镇化的首要任务。当前农业转移人口市民化还面临哪些瓶颈？未来应如何着力，让农业转移人口真正实现“融城”而非仅是“进城”？ 肖金成：这实际上是城镇化的本质问题。我国城镇化水平在不断提高，但城镇化质量不是很高。这主要是因为大量为城市发展作出贡献的农业转移人口（或者说农民工），虽长期在城市工作生活，却未能与城市居民平等享有公共服务、社会福利及相应权益，在子女教育、社会保障、住房保障等关键民生领域仍面临困难，陷入“进城易、融城难”的局面。这是一个认识问题，也是一个权益问题，关键在于城市政府要切实履行责任，重视该群体的权益保障，将其纳入核心治理范畴。我国自“十二五”起便持续推进农业转移人口市民化，在子女教育等方面已经取得重要进展，但整体成效尚未达到预期，该任务至今仍是新型城镇化战略的首要任务，“十五五”时期仍需将其作为重点攻坚内容。 过去推进农业转移人口市民化存在认知误区，即将户籍迁移与公共服务供给直接绑定，这一模式在实践中存在突出矛盾：部分城市希望吸引农业转移人口落户，但相当一部分人因在这些城市享有的权益有限，不如农村的福利保障，因而不愿迁户；而北京、上海等可以提供优质公共服务的大城市则仍存在较高的落户门槛，让农民工难以实现落户愿望。 因而我认为，推进农业转移人口市民化的核心并非是解决户籍问题，而是实现城市公共服务的无差别供给。城市政府应主动担责，对在本地工作生活的农业转移人口，无条件提供与市民同等的公共服务和社会福利，不应以户籍为前提设置差别化待遇。判断服务对象可依托五险一金缴纳情况，因为五险一金本身就包含了养老保险、医疗保险等与公共服务相关的保障内容。 此外，鉴于当前农业转移人口进城落户意愿不高，应理性看待户籍人口城镇化率，更聚焦于常住人口城镇化率的提升。 都市圈建设亟待打破行政分割壁垒