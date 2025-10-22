陶博会的湾区制造新叙事：佛山陶企开始谈论AI与美学

南方财经记者赵晓晨 实习生陈丽虹 佛山报道 14个展区、800余家品牌、30000多款新品——佛山陶博会展馆内，一股陶瓷产业求变求新的气息，展馆里穿梭着不少外国客商的身影。 同一时间，第138届广交会也如火如荼进行中，全球客商云集珠江之畔，陶瓷类参展企业也将迎接新老朋友，以优质产品抢订单、拓市场。 两大展会遥相呼应，折射出以佛山为代表的中国建筑陶瓷供应链仍具备相当的吸引力。依托这一基础，佛山陶博会已从昔日承接广交会外溢需求的配套平台，跃升为全球第四大国际陶瓷及卫浴博览交易会，成为中国陶瓷链接全球的关键节点。 然而，展馆内的热闹背后，是行业面临的现实挑战。 在产能过剩、能耗约束与国际竞争的多重压力下，以“量”取胜的传统模式已难以为继，整个行业正被推向“调整存量、做优增量”的新阶段。如是背景下，一些头部企业正通过智能制造与绿色技术筑牢发展的护城河；新锐品牌则凭借文化赋能与场景创新，在细分市场中开辟新路。这种突围路径，恰恰体现了佛山陶瓷行业在压力下所展现出的韧性，也展现出佛山陶瓷从过去以规模为导向，逐步向品牌与价值驱动转型的趋势。 陶瓷行业转型突围 在与陶博会多家参展企业负责人的交流中，“降本增效”与“价值突围”成为被反复提及的关键词。 挑战倒逼变革，AI、5G等技术的落地，不断突破制造环节的产能瓶颈与效率天花板，推动产业向高端化、智能化与绿色化转型。一批头部企业已率先行动，从智能制造、材料创新到绿色生产，构筑起“技术、品牌、环保”三位一体的新竞争力。 比如，东鹏控股推动科技与艺术的融合，将数字化技术贯穿研发与生产全流程，打造功能与审美兼备的高端产品；欧神诺陶瓷研发的抗菌陶瓷砖，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率达到99.99%以上，迎合后疫情时代健康家居的消费需求。 质检环节一度是制约瓷砖品质的关键瓶颈。过去依赖人工目测，效率低、准确率也难以保障。新明珠部署AI表面缺陷检测系统，将检测准确率稳定在98%以上，不仅大幅替代了人工，未来更可覆盖成型、干燥、烧成等全流程，系统性提升产品良率。 蒙娜丽莎集团的“氨氢零碳燃烧技术示范车间”则部署了“无人哨兵系统”，通过在节点设置传感器，结合AI模型进行实时数据清洗与监测，实现对环保与安全指标的24小时自动预警。系统上线后，数据准确性大大提高，成为智能制造赋能生产管理的典型。 与此同时，一批企业则在细分赛道中开辟出新战场。 在本届陶博会开幕前一天，天安新材董事长吴启超发布“鹰牌新材旧改专家”战略，推出涵盖墙面、地面等四大系统解决方案，以“低成本、快交付、高环保”的产品特点，结合“去设计师化”的场景方案，精准切入政策推动下的存量市场。 而当欧盟碳关税落地、美国关税壁垒持续加码，佛山陶瓷企业则通过扩大海外产能布局、构建RCEP区域供应链来应对挑战。 在佛山中国陶瓷城集团联席董事长兼总裁周军看来，面对“市场内卷严重、同质化突出”的行业困境，“出海”与“创新”已成为企业破局生存的核心路径。作为行业平台，陶博会举办了多场国际采购对接活动，包括RCEP区域、俄罗斯等市场的专题对接，帮助企业接触新客户，也为其提供了低成本试水新兴市场的机会。 更多企业正通过出海模式的创新实现降低风险与效率提升，寻找新的发展机会。比如，新锐品牌“慕瓷”的创新出海路径。其去年与印尼拥有40年历史的陶瓷工厂PT ANGSA