徒步登山的「松弛」，明码标价

【潮汐商业评论/文】 “单休城市周围小爬，双休跨城市大爬，放长假总要想一想去哪里徒个步。”Andy说道。 清晨6:30的深圳梧桐山登山口，95后程序员Andy关掉通宵调试的代码页面，换上速干衣，穿上登山鞋，这是他连续第13个周末奔赴山野。而在Andy身后，还有与其同样装束的年轻人正用登山鞋摩擦地面的沙沙声代替闹钟，唤醒沉睡的城市。 这种景象正在全国复制。据小红书发布的《2025年上半年户外观察报告》显示，上半年，小红书平台内带周末关键词的户外笔记发布量超106万篇，互动量达7000万次，总曝光量突破76亿。“周末短途户外”已成为城市人群的主流休闲方式之一。 而在刚刚结束的国庆假期，“户外徒步”关键词在美团的搜索量同比增长超253%，“户外漂流”搜索量同比增长121%，“户外经济”正以强劲的增长势头成为当下的新消费热门。 当“周末爬山吗”成为新社交开场白，一场由登山杖撬动的消费革命已悄然进击。 只是，当露营困于“精致”的枷锁犹在眼前，滑雪陷入“中产符号”的困境也尚未走远，这条看似正“野蛮生长”的徒步赛道，又是否会成为资本与流量裹挟下，下一个被“重新组装”的旧故事？ 01 为什么徒步登山成了年轻人的“新刚需”？ 当越来越多的年轻人开始把登山徒步列入周末“待办清单”，这项看似简单的户外活动正悄然成为都市生活的新刚需。 在小红书APP上，“徒步”的关键词话题度已高达27.1亿。年轻人们正侵入户外市场，并成为主要受众。 据京东消费及产业发展研究院数据显示，26岁至35岁人群已成为户外装备的核心消费群体，销量占比达35.7%，8090后消费者合计贡献了超六成的户外装备销量。 而专业户外类APP“两步路”在近三年间用户数实现了显著增长。如今，其注册用户已超2000万，徒步、登山的用户群体占90%以上，年轻人和女性的比例增长较快。 那么，徒步登山为何能精准拿捏年轻人？ 当年轻人们用山间晨雾替代周末懒觉，用攀登的喘息对抗代码的枯燥时，我们看到的已不仅是一种休闲方式的兴起，更是一种群体性的情绪转向。 从前些年“精致露营”的岁月静好，到如今“重装徒步”的自我锤炼，风潮的变迁精准地折射出城市青年内心需求的变化。徒步登山之所以能迅速从一种小众爱好演变为许多人的“新刚需”，其背后是当代年轻人在高压、数字化生存语境下，对低成本“逃离”、身心修复及真实社交的渴望。 与需要周密计划、不菲开销的远程旅行不同，城市周边的徒步路线提供了“说走就走”的便捷。对于被“KPI”“OKR”捆绑的职场人而言，花半天时间深入城郊山野，是成本最低、效率最高的“精神快充”。 据两步路App的用户调查显示，看风景感受大自然、锻炼身体、保持健康水平、释放压力、参与社交活动等排在用户“徒步目的”前列。而与以往“荒野求生”式的硬核户外不同，如今流行的徒步也更倾向于无需专业训练、不用专业技能，强度、难度可控，主打休闲放松的“轻户外”。 其次，徒步登山提供了在社交媒体时代稀缺的“真实获得感”和“确定性反馈”。在虚拟信息过载、人际关系趋于原子化的今天，攀登这个行为本身就蕴含着“一步一个脚印”的朴素哲理：付出体力，就能抵达山顶，看到期待的风景。这种“努力即有回报”的线性过程，为身处复杂、结果常不确定的现代生活中的年轻人，提供了强烈的掌控感和正向激励。 与此同时，徒步登山还提供了一种“轻社交”场景。无论是独自出发在路上结识同好，还是与三五好友结伴而行，徒步过程中的互助与交流，都建立在共同经历一段物理旅程的基础上，脱离了职场或日常社交的功利性。这种基于共同兴趣的、去身份化的社交，更松弛，也更能满足年轻人对深度联结的渴望。