2025广东对接会丨岭南名郡，善美之城-韶关市招商引资推介

9月11日至13日，由广东省文化和旅游厅、中共广东省委金融委员会办公室、中国人民银行广东省分行主办，广东省南方文化产权交易所承办，中国电信股份有限公司广东分公司、广东省旅游协会投融资专业委员会、广州市文化产业园区协会协办的“2025广东文化和旅游产业招商暨投融资对接会”在广州成功举行。国内部分省（区、市）文旅部门、省直有关部门、广东各地级以上市政府和文旅部门负责人、行业专家学者、文旅项目方、投融资机构方代表以及主流媒体代表等出席活动。 在招商引资专场推介环节，广东省韶关市文化广电旅游体育局副局长，聚焦“岭南名郡，善美之城”韶关，深入开展地市推介，以下为演讲实录（精简）： 一、韶关市基本情况介绍 韶关，古称韶州，素有“岭南名郡”“广东历史文化名城”的美誉，在区位交通、自然生态、旅游资源与历史文化方面均具备显著优势，是极具发展潜力的投资热土。 在区位交通上，韶关地处粤湘赣三省交界，既是广东的“北大门”，也是粤港澳大湾区辐射内地的重要节点。依托韶关丹霞机场，可直达北京、上海、重庆、成都、西安等重要城市；当前已形成“十高、三铁、两航”的立体综合交通网络，成功融入大湾区一小时经济圈，为产业发展与人员往来提供高效便捷的交通支撑。 在自然生态上，韶关生态禀赋优越，森林覆盖率高达74.5%，拥有全省22%的温泉资源，先后获评国家森林城市、国家生态文明建设示范区。其中，南岭国家森林公园是广东最大的天然氧吧与“绿肺”，历史上曾有野生华南虎在此生息；全市现有46家南粤森林人家星罗棋布，是开展森林康养、休闲度假的理想之地。 在旅游资源上，韶关是中国优秀旅游城市，也是广东旅游资源最丰富、最集中、品位最高的地区之一。目前全市拥有46个国家3A级以上景区、440个4A级以上旅游资源，丹霞山、南华寺、珠玑古巷、梅关古道等知名人文与自然景观蜚声中外，可满足不同游客的游览需求。 在历史文化上，韶关建城史超2100 年，文化底蕴厚重。这里是13万年前“马坝人”的故乡、石峡文化的发祥地、客家文化的聚集地、禅宗文化的祖庭，也是唐代名相张九龄的故乡与红色革命热土。截至目前，全市拥有各级文化保护单位402个、非遗代表性项目248项、红色革命遗址798处，文化传承与保护成果显著。 二、韶关市重点招商项目推介 01丹霞山文旅综合体项目 丹霞山因“色如渥丹，灿若明霞”得名，被誉为“中国红石公园”，是广东唯一的世界自然遗产、世界地质公园，也是“丹霞地貌”的命名地，旅游开发价值极高。 本项目包含丹霞山北门文旅综合体建设、丹霞山索道设备更新、丹霞山景区夜游锦江及游船更新、丹霞山景区环山巡护、丹霞山应急救援电梯与游船停靠点建设、双合水村原乡微度假旅游目的地打造等内容，总投资约18亿元，当前融资需求为10亿元。 其中，北门文旅综合体将结合地域特色完善规划，计划新增高端精品酒店、商业街、成长乐园、博物馆等新场景、新业态与新产品，构建全方位旅游消费体系，持续丰富丹霞山旅游供给，满足游客个性化、多样化需求。未来，该综合体将成为丹霞山风景名胜区的重要配套设施与游客游览起点，提供观光、休闲、度假等多重功能，具备良好的经济与社会综合价值。 02曹溪文化小镇项目 南华寺拥有1500多年历史，是禅宗六祖惠能弘法37年的圣地，惠能在此留下中国唯一佛教经书《六祖坛经》，与孔子、老子并称为“东方三圣”，禅宗文化底蕴深厚，为项目发展奠定坚实文化基础。 项目依托南华禅寺千年禅宗文化，以“东方禅意、国际奢华”为特色，创新探索文化传承与商业运营深度融合的新模式，旨在为游客提供身心疗愈体验，重塑区域文化IP价值。目前项目已投资近10亿元，完成曹溪大道、曹溪文化广场、旅游服务区等基础设施建设，配套设施完善，项目成熟度高。 当前重点推进的南华酒店项目，已投资3.6亿元，计划利用101亩闲置土地打造档次高、有品位的高端特色酒店。去年10月，项目已引进优质合作方丽世集团担任酒店运营管理公司，签订酒店管理协议与技术服务协议；同时引入上海市装修设计公司作为设计单位，基本敲定酒店设计方案，现处于融资阶段，计划今年完成投资额2000万元，进一步激发“大南华”片区旅游活力。 03帽子峰旅游景区建设项目 帽子峰旅游景区位于“中国银杏之都”南雄市，距南雄城区约35公里，是集银杏观赏、森林康养、休闲度假、科普研学等功能于一体的综合型旅游度假景区，总规划面积7.4平方公里。