马云抄底买楼，低调家族暴赚54亿！

记者丨李惠琳 谭璐 编辑丨谭璐 一个百年英资家族，低价卖给马云半栋写字楼。 10月17日，阿里和蚂蚁集团宣布，购得香港铜锣湾的“港岛壹号中心”最高的13层楼，拟打造为香港总部，交易价为9.25亿美元，约合人民币66亿元。 卖方为文华东方酒店集团，隶属于英国老钱家族——班哲明·凯瑟克控制的怡和财团。 怡和的风格非常低调，甚至有些神秘，据《财富》排行榜，其2024年营收合人民币约2500亿元。 这宗交易，有望成为今年香港最大的商厦买卖。在香港地产低谷期卖楼，凯瑟克家族依然暴赚，且设有连环交易，凸显老钱生意的老道。 “如果后续有其他合适买家，文华东方可能会售出这栋楼的剩余部分。” 接受《21CBR》记者采访时，第一太平戴维斯中国区估值及专业顾问服务部负责人黄国钧估计。 低位出售 “港岛壹号中心”是香港地标物业，所处地段寸土寸金。 “该项目地理位于优越，临近地铁，交通便利，又享有一线海景以及维多利亚公园、大型购物中心等配套，且是全新打造的。”黄国钧向《21CBR》记者分析道。 来源：网络 其前身为香港怡东酒店，于2019年3月结束营业后，凯瑟克家族将其重建为甲级写字楼，投资约50亿港元，高24层。 当时，管理层坦言，核心区酒店需求饱和，而商用物业估值高企，发展商厦的回报“更可观”。该项目去年7月封顶，今年下半年入市。 据黄国钧观察，较之高峰期，香港地区部分写字楼的价值，下调30%-40%，其空置率也到较高水平。 凯瑟克家族的出售价格，属于低位。 阿里买了13层，相当于买下半栋楼，加上屋顶标志和50个停车位，涉及总楼面面积约30.16万平方呎。折算后，平均价格约为23.55万元/平方米。 来源：网络