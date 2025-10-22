广东向全球发出文旅邀约，前三季度入境游总人次领跑全国

南方财经记者吴佳霖 广州报道 广东正将入境游视为文旅消费增量的关键拓展方向，并力图打造成为“入境游客体验中国生活首站”。 10月22日晚上，由广东省文化和旅游厅主办、携程集团与Tripadvisor猫途鹰联合承办的“发现精彩广东”广东入境游全球宣推启动仪式在广州塔举行。作为广东向世界递出的文旅合作邀约，此次活动是扩大广东入境游全球影响力、推进粤港澳大湾区世界级旅游目的地建设的关键一步。 当晚，来自美国、意大利、西班牙、俄罗斯、日本、韩国、澳大利亚、泰国、马来西亚、新加坡、巴基斯坦、科威特、巴林等60多个国家和地区的300位国际旅行商和国际旅游达人相聚广州之巅，赏文化、品粤味、探惊喜，在光影与文化的交融中，共同开启一场深度探索广东的精彩旅程。 多维体验解码广东魅力 从踏入签到区的瞬间，一场沉浸式的广东文化之旅便已开启——传统舞狮与机械小狮子跃动着迎宾，嘉宾们获赠印有广州CBD夜景的仿古纸质相片；移步至互动区，既能体验“即买即退”离境退税便捷流程，更能与陆丰皮影、潮州工夫茶、莞香、广绣等8项岭南非遗技艺面对面，在指尖触摸、耳畔聆听中感受文化温度。一系列精心设计的“仪式感”细节，让海外嘉宾在互动中触摸广东的待客诚意。 启动仪式以舞台剧形式串联三大篇章——《岭南之约》《粤彩纷呈》《盟启新篇》，生动演绎“发现广东-探索广东-爱上广东”的情感脉络，并面向全球首发《广东入境游宣传片》。宣传片以“广东师傅”为叙事主线，功夫的刚劲、醒狮的灵动、龙舟的激昂、英歌的豪迈、粤菜的烟火……鲜活的岭南文化符号交织成画，既展“岭南烟火气”的温情，亦显“湾区未来感”的活力。一位国际旅游达人分享了他在广东的“常新”体验：“每次来都有新玩法、新发现，这里永远值得期待。” 现场，广东省文化和旅游厅发布了《广东入境游指南》，Tripadvisor猫途鹰发布“2025心选中国入境游十大美食城市”榜单，广州、潮州、佛山等城市凭借本地特色美食风情入选，为全球游客提供“从舌尖到心间”的深度体验指南。 外场区域，“遇见活力湾区”“遇见生态客韵”“遇见滨海蓝湾”“遇见潮韵侨乡”“一程多站·悦游湾区”五大主题展区同步开放，从科技湾区的日新月异到客家围屋的岁月沉淀，从滨海湿地的生态画卷到侨乡文化的多元交融，广东文旅的斑斓图谱在此徐徐铺展。 仪式结束后，将组织其中百位国际旅行商与旅游达人兵分三路，赴深圳、韶关、惠州、潮州等8个地市展开2-4天的深度采风。他们将通过图文、短视频等形式，在Facebook、Instagram等境外平台分享此行见闻，让更多人看见广东的精彩。 打造世界级旅游目的地 作为中国文旅市场的重要客源地与入境目的地，广东自2023年起持续领跑全国入境游市场。2025年上半年，全省接待入境游客突破3931万人次，实现旅游外汇收入988亿元，同比增幅均超30%。携程最新数据显示，2025年1-9月，广东入境游总人次以显著优势位居全国首位，其中新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、法国、俄罗斯等市场增速尤为亮眼。 广东省文化和旅游厅联合公安厅等12部门于近期发布《关于加快入境旅游高质量发展若干举措》，围绕签证通关便利化、航旅产品创新、服务生态完善、全球营销升级等核心领域，推出六大维度23条政策创新，系统性构建入境旅游高质量发展体系。 未来，广东文旅还将持续发力入境游市场，推出系列全球宣推动作，全力提升广东国际旅游吸引力。产品创新方面，将重点打造多元化入境游产品体系，涵盖“一程多站”湾区串联游、个性化私属体验及赛事演唱会等特色类型，满足不同客群需求。结合第十五届全运会、春节等重要节点，联合省内酒店、景区、度假区等业界推出让利促销活动，进一步加大入境游产品竞争力与吸引力。传播矩阵方面，将通过多元形式扩大全球影响力，举办广东文旅海外峰会推介、加强机场等交通枢纽广告投放，以及开展海外达人创意直播等活动。2026年新春季，省文旅厅将联合携程集团启动“广东年味世界共享计划”，集中展现广东非遗技艺、岭南年俗及开放包容的地方特质，向全球传递独特的岭南文化魅力。 值得关注的是，广东省文化和旅游厅还将联合顺丰速运集团开展“轻松游一站式服务柜台升级”推广项目等便利服务措施，进一步优化入境旅游体验，让游客选择更多样、行程更丝滑、体验更美好。