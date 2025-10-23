从“我去哪”到“我是谁”：社交媒体时代的年轻人旅行

从带着折叠桌椅和迷你咖啡机的帐篷游到一日多景点的“特种兵式”高效游玩，从“躺平式”度假放空到学习驱动型旅游，再到情绪疗养的治愈系漫步……人们正用各种方式重新定义旅行、消费、自我和生活。这一切背后，有怎样的推手？（点击播客，收听详情） 在社交媒体融入日常生活的时代，旅行不再只是去一个地方，更关乎在旅途中成为怎样的人、如何表达自我。 诸多研究报告或旅游趋势调查显示，许多Z世代与千禧一代从社交媒体寻求和获得旅游灵感。 灵感来自哪里？ 美国运通的《2025年全球旅游趋势报告》指出，80%的千禧一代和Z世代受访者喜欢使用旅行规划应用程序或社交媒体来帮助他们计划行程， 世界经济论坛今年1月在其官网刊文《社交媒体、人工智能等数字技术正在推动全球旅游民主化》提到，社交媒体和技术在旅行中发挥着关键作用，尤其在新兴的年轻旅行群体中，92%的年轻旅行者表示，他们上一次旅游是受到社交媒体的启发；各社交媒体平台及流媒体内容频道不仅会影响他们的旅游决策，还能让他们更易发现和进入新的目的地。 短视频、博主分享、旅行攻略等内容不断出现在算法推荐中，即使用户没有主动搜索，世界各地的风景也会蜂拥而至。对一些人来说，同世代人的分享和评论可能更具参考价值，因为更真实、更接地气。 对于这种趋势，科廷大学数字营销领域的教授、社交媒体研究中心负责人程明明博士接受 SBS普通话节目采访时表示，千禧一代和Z一代的成长过程伴随着网络和社交媒体崛起，“对他们来说，视觉上的驱动影响非常大”，并且社交媒体提供分享和展示的平台，“大家在分享和浏览他人旅行经历时，有社区的感觉，他们会觉得这个真实性更强，更有粘合度，更符合自己的价值观”。 与此同时，社交媒体这些平台有很多我们所谓的‘种草’机制，有很多个性化的推荐。它会根据每一位千禧一代或Z世代的一些兴趣爱好，比如说旅游倾向，给他们推荐一些特别相关的内容。这种内容为什么很重要？因为它会激发我们潜在的灵感。 科廷大学程明明教授 社交媒体下的旅行心态 随着社交媒体流行，各种心态和偏好展现，如打卡和反打卡旅行。 程教授分析，打卡式旅行“是社交媒体下的一种产物，满足许多年轻人非常强烈的参与感，因为在社区参与中，很多人不想错过”，这体现一种社交认同需求。这也会让一些景点往往迅速走红。 Dr Mingming Cheng is a Professor