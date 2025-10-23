奔驰计划裁员3万人；苹果将推可折叠iPad丨新鲜早科技

21世纪经济报道新质生产力研究院综合报道 早上好，新的一天又开始了。在过去的24小时内，科技行业发生了哪些有意思的事情？来跟21tech一起看看吧。 【巨头风向标】 京东新车拍卖吸引30万人参与，最高出价超7800万 10月22日14时，京东001号“国民好车”在京东拍卖频道正式开拍，吸引了近30万人围观。最终，经过4小时23000多次的竞价，最终一次出价超7800万。10月14日，京东宣布联合广汽集团、宁德时代推出一款新车。 超800名科技知名人士联合呼吁：停止研发超级智能 包括苹果联合创始人史蒂夫·沃茲尼克（Steve Wozniak）和维珍集团董事长理查·布兰森（Richard Branson）在内的800多名知名人士，近日签署了一份公开声明，要求立即停止超级智能的开发。这个史无前例的联合声明警告称，超越人类智能的人工智能（AI）系统带来了从经济崩溃到人类灭绝的风险。该声明等同于直接向OpenAI、Meta和其他科技巨头正在大肆鼓吹的AI模型竞赛“泼了一盆冷水”，可能成为AI行业的一个重大转折点。 华为正式发布HarmonyOS 6，终端设备数量突破2300万台 10月22日，华为正式发布新一代鸿蒙操作系统HarmonyOS 6。据悉，新系统在流畅度、智能化、跨设备协同等方面全面优化。截至当日，搭载HarmonyOS 5的终端设备数量已突破2300万台。HarmonyOS 6集成了首批80余款鸿蒙应用智能体，提供旅行攻略、值机选座等便捷服务。系统还升级了星盾安全架构，99%的鸿蒙应用支持安全访问机制，并新增AI防窥能力。基于方舟引擎，HarmonyOS 6性能提升15%，续航增加35分钟以上，并支持“秒启秒开秒加载”。新系统已于10月22日起面向首批90多款机型开放升级。 SpaceX称识别并切断缅甸电诈园区周边逾2500台“星链”设备 美国太空探索技术公司（SpaceX）副总裁劳伦·德雷尔10月21日在社交媒体上说，该公司已在缅甸电诈园区周边识别出超过2500台“星链”设备，并使其不能运转。德雷尔在帖文中说，在缅甸“疑似诈骗中心周边”，该公司“主动识别”并使超过2500台“星链”设备不能运转。据缅甸官方媒体20日报道，缅甸国防军日前对该国边境地区的电诈园区开展清剿行动，查获30套美国太空探索技术公司“星链”接收器及配件。（新华社） 奔驰实施大规模裁员计划，目标30000人离职 据报道，梅赛德斯-奔驰近日正在实施其有史以来最大规模的裁员计划。截至目前，已有约4000名员工接受遣散方案离职，其中资深管理人员最高可获得50万欧元的补偿金。