浙大拟用2360万元外租宿舍，“宿舍荒”背后，是一门好生意吗？

随着我国研究生招生规模的持续扩大，学生宿舍资源不足的问题日益凸显。数据显示，2025年全国高校研究生招生规模较五年前增长31%，而同期新建宿舍面积仅增长18%。这种“倒挂”现象迫使越来越多高校走上改革之路。 在此背景下，学生宿舍或将成为长租公寓的新增量市场。 浙大拟用2360万元为研究生租宿舍 近日，浙江大学发布采购意向公告，拟用2360万元租赁社会用房当学生宿舍，引发关注。 采购意向公告中的采购需求概况显示，因校内学生宿舍住宿紧张，拟在浙江大学紫金港校区周边5公里范围内租赁社会用房，要求精装修拎包入住，提供床位不少于3000张，租赁房屋能满足学生宿舍住宿要求，配有配套服务用房。 本次公开的采购意向是采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 政府采购意向公告。图/浙江大学采购网 《浙江大学2026年硕士研究生招生简章》显示，2026级全日制学术学位硕士研究生住宿将根据各校区资源、科研平台及教学计划等情况统筹安排。2026级全日制专业学位硕士研究生住宿第一学年原则上由学校租用校外资源安排，后续原则上需自行解决，学校将视情给予适当补贴。 据浙大相关负责人介绍，此次意向租赁的社会用房将面向浙江大学2026级专业学位硕士研究生，不影响目前在读的学生。 总体来看，这一举措将能有效缓解2026级专硕新生第一学年的住宿压力。 全国高校研究生宿舍早就不够住了 近年来，随着研究生招生人数的增加，包括西南交通大学、中南大学、重庆大学等多所高校研究生宿舍都出现了学校宿舍资源紧张的情况。 今年9月开学，“湖南师大18人同住霉菌宿舍”冲上热搜。多名学生投诉湖南师大宿舍环境，对此，校方回应称，因学校扩招1000余人，造成了供给不足。此外，中国美术学院在临近开学时通知部分硕士新生“无法提供宿舍”，学生需临时校外租房，同样引起热议。 图片来源：极目新闻 事实上，已有多所高校明确不再为部分研究生提供宿舍。例如，清华大学2025年硕士研究生招生简章提到，定向就业类别(不转档案)硕士生不安排学生宿舍住宿;南开大学明确2025年全日制和非全日制专业学位硕士研究生不提供住宿;南京大学也规定部分校区2025级专业学位硕士研究生原则上学校不提供校内住宿，学生需自行安排住宿，学校给予全日制专业学位硕士研究生适当的交通补贴…… 图片来源：北京大学 收购存量房成高校解决学生宿舍问题主要途径 针对高校宿舍资源紧张问题，去年年初，国家发展改革委、教育部等七个部门联合印发《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》，提出从筹资机制、资源渠道、配套政策、宿舍管理等多维度提出解决方案。其中提到，鼓励高校通过购买、租赁学校周边的人才公寓、商住楼等社会用房，补充宿舍资源，并按照校内同等标准，加强配套服务管理。 图片来源：中国政府网 在新建宿舍周期较长、部分高校校内土地面积相对不足无法新建宿舍的情况下，通过购买、租赁学校周边存量社会用房，补充宿舍资源，成为部分高校未来解决住宿问题的一个方向。