飞鹤，急速打响市场保卫战丨消费参考

21世纪经济报道记者贺泓源 实习生韦怡琦 市场压力下，中国飞鹤正在采取各种手段稳住身位。 近日，飞鹤推出了多款“新一代更适合”的产品。其中启萃、迹萃等新品将于近期上市。飞鹤称，前述产品进一步复刻了母乳营养生态和鲜活生态。 据国家市场监督管理总局通知，上述新品的配方注册批件于9月30日刚刚寄出。可见飞鹤推出新品之急切。 另据飞鹤披露，其“星妈会”会员已成为超过8500万。近期，飞鹤将通过“星妈会”，免费开放根据中国宝宝特点设计的发育自测工具。 种种变化背后是，飞鹤销售承压。 财报显示，上半年，飞鹤营收同比下滑9.36%至 91.51 亿元。竞争加剧之下，该公司主动降低奶粉渠道库存是诱因之一。分产品看，飞鹤超高端/高端/普通/成人奶粉分别实现营收 61.9/16.9/3.3/2.9亿元，分别同比下滑13%/下滑14%/增长3%/下滑4%。 尼尔森IQ指出，在二季度，婴配粉市场还在回暖，但增速有所减缓。头部品牌格局稳定，但内部竞争加剧：伊利、纽迪希亚、菲仕兰等头部厂商持续扩张；a2等中腰部品牌也展现出良好的增长势能。飞鹤则面临压力，份额在同比与环比均出现下滑。 飞鹤则强调，其在婴配粉市场，已实现连续6年全国销量第一。 还需看到，近期来看，婴配粉市场增长动力相对脆弱。2024年，中国的结婚登记对数下降了超20%。这预示着，新生儿数量大概率会减少。 存量市场，也让飞鹤打响保卫战的意愿更强烈了。 当然，飞鹤在奶源、研发、生产工艺上都有着相对优势，这是其保卫自己市场地位的基础。 总体来看，婴配粉市场竞争继续加剧中。 10月22日，中国飞鹤报收4.1港元/股，涨幅3.02%。 同日，上证消费80指数报收5141.09点，跌幅0.54%。 消费人事