卖百元冲锋衣，广州父子狂销56亿

作者：李惠琳 编辑：陈晓平 图源：骆驼 万金刚掌舵的骆驼，迎来开门红。 10月20日晚，天猫双十一正式开卖30分钟内，骆驼的销售额迅速破亿。 这个曾经被认为是“爸爸辈”才会穿的牌子，成为了年轻人的新宠。 走进华南的购物中心，骆驼的户外运动城已颇为显眼。 超1000平米的店面，有意设计为一块“沙漠主题”沉浸式体验场地，冲锋衣、防晒衣、工装鞋、旅行包、帐篷、露营桌椅等户外产品，一应俱全。甚至在现场，还会打造一整套的露营场景。 在全国，这样的户外运动城，万金刚已落地100多家，未来计划拓展至300家。 “骆驼现在更像大牌平替，价格较亲民，没有品牌溢价，版型和配色也做得不错，拍照能出片。”有消费者评价称。 有数据统计称，2024年中国户外服饰品牌中，骆驼以5.5%的市占率居前，零售额约56亿元，力压一众国际品牌；尤其冲锋衣产品，连续五年居全球销量第一。 户外运动浪潮方兴未艾，万金刚面对竞争，也在谋划新一轮突围。 户外崛起 骆驼总部现位于广州，由万金刚家族主理。 万氏将“三合一冲锋衣”，作为主打核心产品。这是户外运动最常用装备之一，起初，多数品牌价格在上千元，主打精英人群。 骆驼则选择主打大众市场，面向户外运动小白以及学生群体，突出性价比，价格只需数百元，且产品兼有功能性，又往“时尚穿搭”上靠。 万金刚带领团队，自研防水、防油、防污等技术，强化保暖、防钻绒、防静电等功能，又贴合年轻人的审美，采用粉、白等淡色系配色，可适应通勤、逛街等生活场景，扩大用户群体的基数。 同时，他同步邀请丁真、白鹿、王俊凯等明星代言，形成线上庞大的声量。 2020年，骆驼的冲锋衣已卖到全网第一，至今已保持五年。在骆驼的天猫旗舰店，多款冲锋衣销量均超20万件，成为国货顶流。 只是，户外赛道越来越拥挤，大众市场的替代性相对较高，也有品牌开始复制骆驼的打法，威胁其地位。