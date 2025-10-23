四大关键词看扩大高水平对外开放丨四中全会解读

21世纪经济报道 记者周潇枭 见习记者张旭 北京报道 中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议，于2025年10月20日至23日在北京举行。全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。 全会提出，扩大高水平对外开放，开创合作共赢新局面。稳步扩大制度型开放，维护多边贸易体制，拓展国际循环，以开放促改革促发展，与世界各国共享机遇、共同发展。要积极扩大自主开放，推动贸易创新发展，拓展双向投资合作空间，高质量共建“一带一路”。 商务部研究院研究员彭波向21世纪经济报道记者表示，“高水平对外开放不仅是经济发展的需要，更是新时代中国式现代化的必然选择。” 海南洋浦港集装箱码头，拍摄：张旭 四大关键词看开放 国务院发展研究中心对外经济研究部副部长、一级巡视员罗雨泽向21世纪经济报道记者表示，四中开会关于未来五年开放的主要谋划可概括为四个关键词。 一是“高水平”，无论开放广度、深度、范围、层次、方式上都提出了要求，虽然面临的外部形势严峻复杂，但我们保持战略定力，会持续推进对外开放。 二是“共赢”，即通过合作共享机遇、共同发展，既促进自身可持续发展，又积极承担大国责任帮助其他国家实现经济增长，与美国高举“美国优先”旗帜奉行单边主义、保护主义形成鲜明对比。 三是“创新”，我们面临新的国际规则和世界秩序，信息技术、数字技术、绿色技术、智能技术等进步也不断提供新的工具和手段，贸易需要顺势应时而变，在贸易内容、业态、方式、平台、载体等方面做好适应性转型和前瞻性布局，塑造新环境下的国际竞争力。 四是“坚持”，双向投资是我国对外开放合作的重要内容，“一带一路”是推动构建人类命运共同体不可替代的实践平台，进入新时代以来，双向投资和“一带一路”密切关联、相互助力在我国构建发展新格局和促进高质量发展方面均发挥了突出作用，未来五年应继续坚持，以拓展合作空间、挖掘合作潜力、完善合作机制、提升合作效益。 高水平对外开放意义重大 商务部研究院研究员彭波表示，扩大高水平对外开放对我国经济发展具有深远意义。“高水平对外开放不仅是经济发展的需要，更是新时代中国式现代化的必然选择。” 他认为，一是有助于激发增长新动能，通过引进先进技术和管理经验，提升全要素生产率；二是增强抗风险能力，多元化国际市场布局可降低外部冲击影响；三是推动经济高质量发展，促进产业结构升级和区域协调发展；四是提升国际影响力，彰显负责任大国担当，为全球发展贡献中国智慧与中国方案。 中国金融智库特邀研究员余丰慧向21世纪经济报道记者表示：“一方面，通过开放有助于引进国外先进的技术和管理经验，提升我国产业的整体竞争力；另一方面，可以更好地利用国际市场资源，缓解国内资源环境压力，同时也有利于提高我国在全球治理中的地位和影响力，推动构建人类命运共同体。此外，高质量的对外开放还能促进国内市场的繁荣，满足人民日益增长的美好生活需要。” 国家移民局数据显示，“十四五”期间，各类免签政策积极推进优化，我国对75个国家实行单方面免签或全面互免签证；过境免签国家扩展到55个，停留时长统一延展至240小时，带动入境旅游持续升温。目前，持用中国护照可免签或落地签前往全球90多个国家（地区），“含金量”持续提升。 对外开放还为外贸提供了更多元的出口市场和更广阔的商品来源。海关总署近期公布的数据显示，今年前三季度，我国对共建“一带一路”国家进出口17.37万亿元，增长6.2%，占进出口总值的51.7%，比重提升了1.1个百分点。对东盟、拉美、非洲、中亚等进出口分别增长9.6%、3.9%、19.5%和16.7%。对亚太经合组织其他经济体进出口增长2%。