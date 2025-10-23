2025广东对接会丨辽风古韵，宝藏小城-辽宁义县招商引资推介

9月11日至13日，由广东省文化和旅游厅、中共广东省委金融委员会办公室、中国人民银行广东省分行主办，广东省南方文化产权交易所承办，中国电信股份有限公司广东分公司、广东省旅游协会投融资专业委员会、广州市文化产业园区协会协办的“2025广东文化和旅游产业招商暨投融资对接会”在广州成功举行。国内部分省（区、市）文旅部门、省直有关部门、广东各地级以上市政府和文旅部门负责人、行业专家学者、文旅项目方、投融资机构方代表以及主流媒体代表等出席活动。 在招商引资专场推介环节，辽宁省义县文旅中心主任于凤雷，围绕“辽风古韵，宝藏小城”的多彩义县，深入开展地市及项目推介，以下为演讲实录（精简）： ▲辽宁省义县文旅中心主任 于凤雷 01 奉国寺：承载千年底蕴的文化瑰宝与多方盛赞 今天我要向大家推介的，是位于东北辽西小城义县的奉国寺。首先是奉国寺的大雄殿，这座大殿在业界享有极高声誉—中国建筑史奠基人梁思成先生，曾盛赞它为“千年国宝、无上国宝罕有的宝物”，并明确评价其为“辽代佛殿之最大者也”。北京故宫博物院前院长、被誉为“故宫守门人”的单霁翔先生，更是对这座大殿情有独钟，曾三次亲临探访；在奉国寺千年建寺庆典上，单霁翔先生这样说道：“一座伟大的建筑就是一个伟大民族的文化象征，奉国寺大雄殿就是这样一座蕴含了中华民族诸多文化内涵的旷世杰作。” 不仅如此，华人世界的宗教领袖、来自台湾的星云大师，在2009年至2012年的四年间，也曾三次专程前往义县朝拜奉国寺。他对奉国寺的评价同样饱含赞誉：“奉国寺是一座历史文物的宝库，是佛教文化艺术的宝库，是人世间的佛祖道场。” 为表达对奉国寺的认可，星云大师还特意为其题写了“千年光辉”“万象生活”两块匾额，成为奉国寺珍贵的文化印记。 奉国寺之所以能赢得如此多的青睐，源于它拥有三项独特的“绝活儿”，被广大游客亲切誉为“奉国寺三绝”：其一，它是世界上遗存下来的等级规格最高、体量最大的单檐木构建筑；其二，它拥有世界上最精美、最古老的彩绘泥塑造像群；其三，大殿梁架上保留着千年历史的飞天彩画，色彩与细节历经岁月仍鲜活生动。 在文物保护层面，奉国寺的地位同样举足轻重—它是1961年公布的第一批全国重点文物保护单位（即“国一”），还在2012年和2024年两次成功列入中国世界文化遗产预备名单，彰显出其极高的文化价值。 值得一提的是，奉国寺还受到全球4300万年轻人的广泛关注，原因在于它是热门游戏《黑神话：悟空》东北地区的唯一取景地，让古老建筑与年轻潮流成功碰撞。去年，《中国新闻周刊》更是以整篇封面故事的篇幅推介义县奉国寺，文章标题为《八大辽构：何以缔造中国古建巅峰？》，将其推向更广阔的公众视野。此外，作为国家“一带一路”影视桥工程的重点项目，时长90分钟的纪录片《大奉国寺》已顺利杀青，即将面向东亚地区供映；新华社日本专线、香港大公报等权威媒体，近期也纷纷以长篇专线报道或专栏文章的形式，向外界介绍义县奉国寺的独特魅力。 02 义县：历史悠久的 “宝藏小城” 与丰富文旅资源 奉国寺所在的义县，本身就是一座充满历史底蕴的城市。它是东北排名第三的悠久城市，最早可追溯至黄帝之孙颛顼帝建墟时期；燕秦时期，这里便设有东北地区最早的郡治，到了汉初更是正式立县，堪称一座有着深厚历史文化底蕴和独特文化气质的典型县域。 从地理位置来看，义县地处中原、华北通往东北的关键节点，是辽西古道上的重要枢纽，长期以来承担着文化交流、民族交往、艺术交融和文明传播的重要角色，各民族文化在此碰撞交融，孕育出异彩纷呈的地方文化。也正因如此，义县拥有极为丰富的文旅资源—它是辽宁省唯一入选2024年全国50座“最热门宝藏小城”的县域，围绕奉国寺形成的宜州古城，更是辽代历史遗存的集中地。除了奉国寺，这里还有辽代广胜寺塔、辽代辽八塔以及完整的辽代宜州古城遗址，每一处都承载着辽代的历史记忆。 在非物质文化遗产与美食领域，义县同样亮点满满。每逢春节，前往奉国寺就能看到热闹的非遗展演：有九龙十八会、义县社火，还有重现辽代风貌的竹马舞、旱船舞，以及传承千年的奉国祈福仪式，让游客沉浸式感受传统文化魅力。美食方面，这里有传承千年的辽代非遗美食，比如闻名遐迩的东北义县水豆腐、鲜嫩可口的义县白丸子、风味独特的辽西全羊汤，还有被称为“千岁子”的义县小粒花生，每一道都承载着当地的饮食文化。正如人们提起唐代会想到西安，提起宋代会想到开封、洛阳，义县也致力于让人们提起辽代时，能第一时间想到这里，打造国内顶级的辽风体验地。 近年来，义县的文旅发展成果显著。从前年开始，2022年、2023年到2024年，作为一个县域小城，它的游客接待量、地区旅游总收入等核心指标，连续三年实现“三连跳”，充分证明了其文旅资源的吸引力。总体来看，义县在东北文旅版图中独具优势：拥有“国一”级别的奉国寺和宜州古城，古城历史悠久、资源品级高、文化故事丰富、地方美食独特、商业空间多元，且在文物保护方面投入较多，真正做到了“有看头、有说头”。