21独家｜笔均贷款近60元、微信分付贷款余额超千亿

21世纪经济报道记者李览青 一笔60元的消费，你会选择有息分期吗？ 近日，21世纪经济报道记者独家获得一份资产支持专项计划信用评级报告，其底层资产为微信旗下消费贷产品“分付”，揭开了一直以来低调展业的微信分付“神秘面纱”： 在涉及276万借款人、1002万笔贷款的入池资产中，户均贷款余额仅217.14元，笔均贷款余额仅59.83元，加权平均年利率为15.02%（折合日利率0.041%），加权平均账龄为1.51天，借款人加权平均年龄约34岁。 这意味着，在小额高频的日常消费场景下，“90后”“00后”有意愿多花几分钱使用消费信贷产品进行支付。 微信分付从2020年开始小范围上线测试，此后逐步扩大客户范围，在分付产品的基础上，还对“分期”“借款”等功能进行灰度测试。 尽管单笔金额低、整体业务开展低调，但分付产品的贷款规模增速迅猛。在五年的缓慢探索后，截至2025年6月末，分付产品贷款余额已突破千亿大关，达到1125.88亿元，而公开信息显示，2024年6月末财付通小贷的贷款余额约为129亿元。 目前，这一小额、高频场景下的消费贷业务也受到资金方关注，分付的运营主体“重庆市微恒科技有限公司”（以下简称“微恒科技”）已出现在渤海银行、成都银行、锦程消费金融、招联消费金融等多家持牌金融机构对外披露的合作助贷名单中，微恒科技去年全年净利润达1.24亿元。 分付、借钱齐上阵，腾讯低调布局消费金融 一直以来，腾讯系在消费金融领域的布局都相对谨慎，除微众银行外，基本依托于微信这一国民级应用导流。 微信用户可以在“钱包”页面中找到分付产品，支持在吃饭、购物等日常消费场景中使用，暂不可用于发红包等。利息按日计算，日利率为0.04%。目前，微信分付由深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司（以下简称“财付通小贷”）提供信贷服务，由微恒科技提供运营服务。 “小额”“高频”“分散度极强”是微信分付信贷资产最显著的特征，也是其信贷资产质量显著优于其他消费贷资产的原因。 从未偿本金余额来看，在入池资产的6亿元未偿本金余额中，有5.47亿元均为2000元以下贷款，占总金额的91.2%，涉及1001.3万笔，按此计算每笔贷款本金余额仅为54.63元。 在前述资产支持专项计划的入池资产中，令人关注的不仅是59.83元的笔均贷款余额，更重要的是一组账龄数据：加权平均账龄1.51天、单笔最大账龄4天，这意味着入池资产中的信贷用户即使忘记还款，最长也只有4天。 从微信分付的还款规则来看，借款人的信用履约与微信支付功能的使用高度绑定。分付产品支持随时还款任意金额，无需用户主动选择分期，每月默认最低还款10%就可以在次月继续使用，在还款日当天会通过零钱、零钱通、储蓄卡等方式自动还款。不过，当逾期超过一定时间后，微信支付将被限制使用。 相关评级机构基于微恒科技提供的分付业务历史数据，选取了2021年4月到2024年10月的43个静态池数据，从历史表现来看，2021年4月新增贷款的30天以上累计逾期率最高约为2.00%，2023年以来该数值均不超过1.5%。 在广义消费金融市场中，人们往往将微信分付与蚂蚁花呗对标。同样聚焦于日常高频场景的消费需求，二者的区别在于，分付产品从使用开始就按日计费，而蚂蚁消金去年发布的《2023年可持续发展报告》显示，花呗平均单笔金额仅为90元，提供最长41天的免息期，约75%的消费者使用花呗从未支付过任何利息费用。不过按笔均60元，日利率0.04%计算，分付单笔借款的日利息仅2分钱，月利息7毛钱，借款人的利息支出相对较少。 与同时涉及现金消费贷“借呗”与消费信贷工具“花呗”的蚂蚁消金类似，微信在“分付”之外，也开始试水“借款”功能。 21世纪经济报道记者注意到，今年在分付页面中，还新增了“借款到银行卡消费”功能，在急用钱时，可凭30天内、支付满100元、未使用“分付”付款的历史交易申请借款，通过系统综合评估后资金将直接打款到银行卡，日利率与分付相同，为0.04%，折合年化利率14.6%，在借款次日起即可提前还款，可选择的消费用途包括日常消费、餐饮生鲜、美妆零售、旅游交通、教育医疗等。 助贷平台年赚上亿，场景成消费贷“必争之地”