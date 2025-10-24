岭南再亮文旅名片：打造入境游客体验中国生活首站

21世纪经济报道记者 唐唯珂 广州报道 入境游火热，让广东文旅向世界亮出新名片。 10月22日晚，广州塔灯火璀璨，一场汇聚全球目光的文旅盛典在此拉开帷幕。 由广东省文化和旅游厅主办的“发现精彩广东”广东入境游全球宣推启动仪式，向世界发出诚挚的文旅邀约。 作为推进粤港澳大湾区世界级旅游目的地建设的关键举措，此次活动不仅吸引了来自美国、意大利、俄罗斯、日本、泰国、新加坡等60多个国家和地区的300位国际旅行商、旅游达人齐聚“广州之巅”，更承载着将广东打造为入境游客体验中国生活首站的美好愿景。 “在广州吃的好，玩得好，而且生活气息浓郁，是入境游的不二之选。”现场多位海外达人向21世纪经济报道记者表示。 华南师范大学旅游管理学院李军教授向21世纪经济报道记者表示：“这种立体举措不是零散的推广，而是将产品创新、政策支持和事件营销深度融合。”在他看来，此举标志着广东文旅营销正式进入“系统作战”的新阶段。 图：广东省文化和旅游厅 向全球递名片：体验中国生活首站 当前入境游市场最值得关注的，是游客需求的深刻变化。当外国游客对中国太极、打香篆、旅拍、Citywalk等特色体验大加赞赏，揭示了新一代入境游客的期待：不是标准化的旅游服务，而是能够触摸当地文化脉搏的深度体验。 广东提出打造“入境游客体验中国生活首站”愿景，其底气来自2025年上半年全省接待入境游客超3930万人次、旅游外汇收入988亿元的亮眼数据，更来自这里难以复制的“生活质感”。 “来广东不仅是游风景名胜，更是一种沉浸式的、充满张力的生活体验。”李军教授对此有深刻见解：从清晨茶楼的热气蒸腾到深夜食肆的烟火缭绕，从千年商都的历史沉淀到湾区科创的时代脉搏，广东呈现了一个立体而真实的中国。这种基于日常生活的强大魅力，超越了任何精心编排的旅游线路。 此次全球宣推启动仪式以务实展示与体验为核心，通过多环节设计传递广东文旅资源与服务能力。 广东省文化和旅游厅发布《广东入境游指南》，指南包含中、英、日、韩四种语言，涵盖交通出行、景点推荐、美食地图及实用贴士，为全球游客提供权威参考。 Tripadvisor猫途鹰同步揭晓“2025心选中国入境游十大美食城市”榜单，广州、潮州、佛山凭借特色饮食文化入选。 当外国游客不仅能来广东做生意、逛景点，更能像“老广”一样喝茶、走巷、体验岭南文化，广东才能真正成为他们“体验中国生活的首站”。这既是广东入境游的未来，更是中国从旅游大国迈向旅游强国的关键一步。 入境游持续热 广东入境游具备长期积累的优势。