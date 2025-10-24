芒果超媒再遇营收挫折：《再见爱人5》延播丨消费参考

21世纪经济报道记者贺泓源、实习生韦怡琦 本就处在营收下滑区间的芒果超媒更被动了。 2025年10月23日，芒果超媒旗下综艺《再见爱人5》发文称，第二期将调整播出计划推迟上线。该综艺由美团买药独家冠名。 近日，《再见爱人5》嘉宾之一、演员邓莎的丈夫路行被曝曾向某退休干部行贿股票、现金近千万元。据澎湃新闻报道，路行带领公司借壳上市伴随着一桩行贿往事。 今年7月，中国裁判文书网发布的一则刑事判决书显示，“路某”曾向退休干部史某燕赠送价值812.44万元创联控股股票3141万股、现金人民币160万元、价值人民币47万元的福卡等。 据判决，法院一审以史某犯受贿罪判处其有期徒刑10年6个月。对于该判决书中的行贿人员“路某”是否另案处理或受到相应处罚，裁判文书网等平台尚未显示相关内容。 回到芒果超媒，其业绩处于收缩期。 上半年，芒果超媒营收同比下滑14.31%至59.64亿元；归母净利润同比下滑28.31%至7.63亿元。营收下滑背后是，芒果超媒广告业务下跌。上半年，其广告收入同比下滑7.79%至15.87亿元。 本来，芒果超媒期待通过《再见爱人5》回血。《再见爱人》是芒果TV代表性爆款综艺，《再见爱人4》话题多次登上微博热搜。 受头部综艺推动，2024年末，芒果TV会员业务收入同比增长19.3% 至51.48亿元。今年上半年，在《歌手 2025》《乘风 2025》等头部综艺推动下，芒果TV会员业务收入同比增长0.40%至24.96亿元。 但也要看到，由于《再见爱人》聚焦离婚题材，其招商一直不如其他节目。这或许代表着，《再见爱人5》延播对广告的影响比想象中小一些。 对芒果超媒来说 《声鸣远扬 2025》，或许是下半年业绩亮点。该档综艺集结了湖南卫视、北京卫视、江苏卫视、广东卫视、辽宁卫视、新疆卫视，以及芒果 TV、腾讯视频共八大平台的制播矩阵，为业内罕见的多方合作综艺制作形式。 总体来看，《再见爱人5》不会影响芒果超媒在综艺市场的头部优势，但也显示出该市场的种种不可控性。 10月23日，芒果超媒报收29.41元/股，涨幅1.55%。