券商首席解码：四中全会公报里的“十五五”投资线索

21世纪经济报道记者 易妍君、李域 10月20日至23日，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议在北京举行。 全会高度评价“十四五”时期我国发展取得的重大成就，定调了“十五五”时期经济社会发展的主要目标。会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。 10月23日，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议公报（以下简称“《公报》”）发布。 《公报》主要围绕现代化产业体系、科技自立自强、扩大内需、市场经济体制改革、对外开放、乡村振兴、区域协调发展、社会文化、民生福祉、生态环境、国家安全、国防军队建设等12项重点内容展开。 会后，多位券商首席经济学家、首席分析师就全会对宏观政策走势、资本市场的影响作出解读。 华福证券研究所指出，全会明确了"十五五"期间的政策方向和产业重点，预计将对股票市场产生结构性影响，符合政策导向的科技创新、高端制造、绿色产业等领域有望获得估值溢价。同时，相关政策可能改变投资者对制造业的长期预期，“反内卷”政策有望持续推进，进一步引导资金流向实体经济领域。 1、强调现代化产业体系建设，重视科技创新与产业发展融合 关于现代化产业体系，广发证券首席经济学家郭磊指出，《公报》提出“保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系”，这一思路是一贯的和连续的；新增“航天强国”，显示出对于航天科技发展的重视，加快航天科技的发展对于引领科技创新、建设创新型国家具有重要意义。此外，与十九届五中全会公报对照，本次《公报》关于优化提升“传统产业”、培育壮大“未来产业”的部分属于新增。 万联证券研究所负责人、宏观首席分析师徐飞表示，产业转型升级将成为“十五五”规划的重要组成部分，也是实现经济高质量发展的关键手段。“十四五”规划细化了研发经费投入、创新等目标，预计“十五五”规划将进一步提高创新能力与质量等指标，同时加强产业协同、畅通数据等要素流动，发展壮大战略性新兴产业、超前布局未来产业并举，推动新产业、新模式、新动能发展。加快传统产业向高端化、智能化、绿色化转型，加快建设现代化产业体系。把因地制宜发展新质生产力摆在更加突出的战略位置，各地或将立足区域资源禀赋，打造资源配置新模式，提升整体竞争力。 关于科技创新，中泰证券首席策略分析师徐驰表示，十九届五中全会提出“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，此次会议进一步提出“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”，标志着科技战略进入了“塑优势”阶段。 徐驰指出，科技驱动将成为“十五五”的增长中枢，预计将继续强化基础研究与关键技术攻关，推动科技创新与产业创新深度融合，完善创新激励机制等。整体来看，这一战略将深刻重塑产业结构与资源配置，推动制造业升级、数字经济提速，并为资本市场的科技板块提供中长期的估值支撑逻辑。 2、内需更加注重供求平衡，后续或从三个维度提振消费。 有关扩大内需的表述，郭磊提到，需要注意的细节是“以新需求引领新供给，以新供给创造新需求”、“促进消费和投资、供给和需求良性互动”，作为对照，十九届五中全会公报表述是“以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求”；本次会议更加注重需求和供给的相互作用、消费和投资之间的平衡关系，这有利于供求平衡。 中信建投宏观首席周君芝表示，会议提到“坚持惠民生和促消费”结合，说明政策或更加重视在长期维度上培育消费，而非聚焦短期消费刺激、以透支未来消费换取当下数据高增。因此以工代赈、发钱补贴等或不被采用。未来消费提振之路着重三个方面： 第一，创造新的生产供给，从而撬动新的就业，即所谓“促进消费和投资、供给和需求良性互动”；第二，以改善民生为切入点，消除居民消费压力，打开消费空间，即所谓“坚持惠民生和促消费”。第三，财政投资着重人口结构、素质，即所谓的“投资于物和投资于人紧密结合”。 中金公司研究团队则认为，消费补贴仍有空间。促消费或需惠民生（易上难下）与消费补贴（可放可收）相结合。 3、自主开放速度或进一步加快。 《公报》延续了“扩大高水平对外开放”的提法，并将“开放”部分提前（相比“十四五”规划中的位置），强调“以开放促改革促发展”。中金公司研究部认为，在地缘竞争加剧的背景下，高水平开放的重要性进一步凸显。《公报》继续强调制度型开放和自主开放，而且在“扩大自主开放”前新加“积极”二字，预计未来自主开放速度或进一步加快。