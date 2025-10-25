广州港近年来外贸航线年均增长10条以上

第138届中国进出口商品交易会（广交会）于10月15日至11月4日在广州分三期举办。为做好展会期间水上交通与文旅服务保障工作，广州市港务局积极发挥统筹协调作用，指导相关水路客运企业，推出多项定制化水路服务和便利措施，全力提升中外客商参展体验，有效缓解城市陆路交通压力，同时依托广州港强大货运网络，为第138届广交会提供坚实的供应链物流支撑，展现广州国际一流的服务水平和城市形象。 创新联运模式 延长运营时间 10月11日晚上8点30分，随着清脆的鸣笛声划破珠江夜空，琶洲港澳客运口岸首班夜航入境旅客顺利通关。这标志着第138届广交会服务夜航航线正式启用。作为本届广交会保障的亮点之一，市港务局协调推动琶洲港澳客运口岸实施“海天联运”，这种创新性的“跨境轮渡+航空运输”多式联运服务通过三个“无缝对接”——客船航班与飞机航班、航班信息与旅客信息、码头查验，不仅有效分流了陆路交通压力，也通过智能化查验设备实现“无感通关”，极大缩短了客商抵离时间。一位刚完成通关的印度籍客商拉珠分享了他的体验：“没有这一趟航班的话我需要在香港过夜，只能坐第二天的船到琶洲。新增的这趟航班帮我节省了时间，我明天就可以去惠州考察工厂了”。为保障第138届广交会，琶洲港澳客运口岸于10月11日至11月10日期间开通夜航，将航班由原来的“三进三出”增加为“四进四出”。 部门联动协同 实现“零等待”出行 广州市港务局指导南沙客运港聚焦参展商、采购商跨区域出行核心需求，联合边检、海关、公安等多部门升级服务保障体系，全力打造通关“零等待”出行体验。一方面设立临时口岸签证处，在公安部门指导下为临时来华的外籍商贸人员凭广交会相关邀请函件签发对应签证，同时为符合条件的港澳居民、台湾居民分别签发三个月一次出入境有效通行证；另一方面创新动态专用通道机制，不仅增设广交会专用通道，更提前预判航班信息及旅客成分，实时动态增开通道，充分利用候检大厅空间实施提前分流，实现“进港即安检、安检即通关”的高效衔接。同时，针对客流集中特点同步强化配套保障：运力上加密香港国际机场、香港中港城等热门航线频次；服务上在候船大厅设广交会客商专用值机柜台，安排专员提供购票指引、行李托运等全流程服务。 优化航线布局 展示城市风貌 在广州市港务局的统一部署下，客轮公司推出了多条主题珠江游航线，包括“CBD黄金环线”和“海丝商道专线”，串联起琶洲会展中心、广州塔、海心沙、中大北门牌坊等城市地标，让客商在舒适游览中领略广州古今交融的城市魅力。 CBD黄金环线珠江游自会展中心码头启航，沿途可见琶洲会展中心如巨轮破浪、珠江啤酒博物馆沉淀工业记忆、猎德大桥似长虹卧波、广州塔直插云霄，更有海心沙的现代活力、海心桥的灵动飘逸、广州大桥的雄伟壮阔、中大北门牌坊的古韵悠长，一城繁华，尽收眼底。海丝商道专线珠江游，则自会展中心码头单程至西堤码头，中途停靠海心沙西区码头、天字码头。除沿途景点外，正值夕阳西下，晚霞映照珠江，波光粼粼，游船之上，即可打卡珠水夕照的绝美画卷，感受“落日熔金，暮云合璧”的诗意美景。 此外，入住白天鹅宾馆并符合条件的客商还可享受游船接驳服务，45分钟直达琶洲会展中心。在前往展馆的路上，客商可以在游船上一边享用酒店提供的自助早餐，一边观赏珠江两岸美景，打卡海心桥、广州塔等著名地标，实现“交通+旅游+美食”的一站式体验，极大提升了参展出行的便捷性与舒适度。 强化服务保障 激发消费潜力 为更好地服务全球客商，广州市港务局推动各单位增派多语种志愿者及翻译人员，加强码头及船舶服务力量，完善接待流程。广交会客商凭有效证件更可享受珠江夜游船票八折优惠，进一步丰富了客商晚间文化和消费体验，营造了“广州欢迎您”的浓厚氛围。在服务细节上，市港务局推动琶洲口岸、南沙客运港增设离境退税点、布设外币兑换机、拓展数字人民币使用场景，并联合广交会展馆推出“馆内值机、行李托管”等“优粤体验”服务，实现“广州购物、码头退税”一站式便利，码头现场同步提供行李寄存、专人运送等“门到门”服务，为客商出行解决“后顾之忧”，全面优化客商在穗期间的商务与消费体验。 国际航运枢纽赋能保障供应链畅通 广州市港务局积极推进广州国际航运枢纽建设，已构建起覆盖全球主要港口的高效物流网络。2025年，广州港集装箱外贸班轮航线达180条，世界前20强班轮公司均在此开展业务。近年来，外贸航线年均增长10条以上，今年再添8条，为广交会全球客商的展品物流提供了坚实保障。今年4月，广州港首条直航南美西岸的WSA3航线正式开通，将广州南沙港与秘鲁钱凯港、墨西哥曼萨尼约港、智利圣安东尼奥港等拉美核心港口串联，推动粤港澳大湾区与拉美地区的物流通道升级。5月，全球知名航运公司金星轮船首次在广州开通巴西滚装出口航线，“维京地中海”滚装航线首航即搭载广汽等自主品牌汽车1500余辆。此外，广州南沙港今年还相继迎来多条重要洲际航线首航，包括直航美国东岸的US4航线、ZCP美东航线和欧洲航线CES等。下半年推出的首条“广州南沙—美国洛杉矶”点对点直航快线，实现14天直达，与既有航线共同构建起完善的全球航线网络。 严守安全底线 保障运营有序 广州市港务局严格落实水上交通安全监管责任，指导企业执行24小时应急值守制度，加强船舶维护、消防安全及登船安检，开展专项应急演练，并与海事、公安等部门合作，强化区域治安联防力量和应急联动处置能力，构建严密的水上安全网络。针对节假日客流高峰，提前研判客流趋势，制定精细化保障方案。指导企业根据客流动态灵活调配运力，采取限售票务等措施严防超载，做好游船客流高峰的安全引导。同时，通过智能监控系统等信息化手段强化实时监控与调度，并加强船舶最小应急单元守值及巡查，充分发挥船舶最小应急单元、安全员作用，发现异常情况及时处理，确保广交会期间水上客运服务安全、高效、有序。