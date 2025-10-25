400亿国资房企，筹谋退市

记者丨李惠琳 谭璐 编辑丨谭璐 又一家地产公司，告别资本市场。 10月23日晚，五矿地产宣布，大股东计划私有化公司，总代价不超过12.76亿港元，并申请撤销港股上市地位。 这家央企地产公司，已在香港上市34年，总资产约400亿港元。在地产深度调整期，正遭受严峻的经营挑战。 现任董事长何剑波，年初在内部喊话，首先目标是确保“活下去”。 若完成私有化，五矿地产将由中国五矿100%控股。有内部人士告诉《21CBR》记者，可能会与集团旗下的中冶置业进行整合。 大股东出手，二级市场大受振奋。10月24日，五矿地产复牌，开盘大涨90%，收报0.94港元/股，市值约31亿港元。 溢价收购 五矿地产私有化，市场并不意外。 截至10月中旬，年内于港股退市的内资企业达45家，大悦城地产、北京建设等11家企业主动私有化。 作为五矿集团旗下的地产平台之一，五矿地产主营住宅开发，以及部分商业、酒店、小镇等业态，住宅开发贡献近九成收入。 上市以来，其发展一直偏保守，存在感不算太强。 何剑波自2019年担任董事会主席，一度放出豪言，要向千亿房企迈进。 可惜，五矿地产在高峰期的销售，也不到300亿元，行业排名在百名以外。 行业进入调整期后，其销售一路下滑。连带股价长期低迷，私有化公告前，市值徘徊在16亿港元左右。 告别港股市场，实为无奈之举。 其股票流动性长期较低，过去12个月的日平均交易量约44万股，仅占无利害关系计划股份数目约0.03%。 “股东难以在不受到不利价格影响的情况下，进行大量场内出售。”公告称，私有化建议，可为中小股东提供退出机会。