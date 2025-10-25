2000亿荣耀，正启动一场服务革命

作者：鄢子为 编辑：陈晓平 图源：网络 10月23日，深圳荣耀开发者大会现场，人气最高的，是五只猫。 人群涌进AI宠物馆，用长枪短炮对准慵懒的猫咪们，以收获一个“毫不在意”的眼神或哈欠。 一辆白色机器小车，自动追逐、拍摄一只橘猫的来回走动，画面可实时传至手机，使用AI一键成片，制作视频。小车由皮克方制造，自带AI摄影装备，专门记录宠物日常、远程互动及安全监控。 现在，荣耀正集结一批像皮克方的软硬件公司，开放AI能力，以打造一个万能服务好搭子YOYO。 这家2000亿估值的手机制造商，正在启动一场自我革命， 向一家AI终端生态公司转型。 扎根场景 这次开发者会议，荣耀核心高层悉数出席。 董事长吴晖，罕有露面，这次也来了，且做了主题发言，他在会场喊话“得AI者得天下”。 吴晖认定，智能体会成超级入口，AI最大的潜力将在终端释放；承载用户意图的第一落点，恰是智能手机。 荣耀自身，已发布“阿尔法”战略，未来5年将投入100亿美元，用于创建一个公开共建的AI设备生态系统。 其此次推荐的重点，是MagicOS 10——一套自进化AI智能体操作系统。一天时间里，发言的三名高层，较少涉及系统、参数、模型，均将演说重点放在场景。 以实实在在的场景为中心，提升AI能力，是管理层的共识。 3000平米展馆里，主办方特意把腾势汽车、美的冰箱、TCL空调、皮克方宠物车等硬件，都搬了过来。 展馆按场景分类，设置AI人车家、AI宠物、AI潮玩陪伴、AI教育等展区，呈现具体的使用价值。 例如，书桌边，家长可通过手机，控制台灯亮度，保护孩子眼睛；借助远程操作，把老师布置的作业，设置成任务，同步至荣耀平板，提醒宝贝及时完成。