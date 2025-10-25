全球“首发”下一站，澳门？｜财经早察

当我在逛澳门时，我在看什么？ 看演唱会？品尝老字号，还是来扫货？都对，但你如果只了解这些，那可就out了！今年澳门向全球特别是葡语国家推出的首发首店首展，可太好逛了。这背后可能藏着新的生意密码！ 我现在就在澳门今年规模最大的展会之一，第二届中国—葡语国家经贸博览会（澳门）（简称“第二届中葡博览会”）、第三十届澳门国际贸易投资展览会及澳门国际品牌连锁加盟展2025，“三展联动”的现场。球王贝利的球衣、机器人界的摇滚明星“机器人乐队”，还有这个AI礼仪机器人，他们不仅来自中国内地，也来自葡语国家还有中国澳门的企业。这几天，40多项硬核新产品，都在这里举行了首发。今天我们带着一个重要问题来探展：为什么澳门可能是国际品牌首发的下一个必选之地。 这两年，“首发经济”这个词可以说是火遍了从南到北的中国城市。什么是首发？简而言之就是企业发的新产品，新模式、新服务、新技术，开办的首个展，等等。最近商务部发布的一个报告就说了，2025年中国首发经济的规模可能达到10万亿。 从这次展会我们就能看到，首发的产品往往意味着更时尚、更潮流、更高质量，是很多企业建立自己品牌形象非常重要的活动。对于城市来说，这些新品发布可不是孤立的商业事件，短期可以带来客流和曝光，但更重要的是，长期来看，能形成首店和总部集聚的产业生态圈，让全球目光，看过来！所以这就是为什么当我们聊刺激消费的时候，总是离不开首发和首店。 就在前不久，澳门推出了一个《支持澳门首店经济发展计划》，向符合特定条件的国内外品牌提供最高一百万元的资助。这可是一个重要信号，意味着接下来澳门商业重心正在逐步调整，接下来希望面向国际市场进行新品首发和首店布局的品牌，可要密切留意了，这可能是品牌起飞的关键下一站！机不可失。 其实相比其他国际消费中心城市，澳门做首发经济不算早，但现在开始可能刚刚好。一方面，澳门本身就是国际会展的重要城市，更是国际知名的旅游目的地，每年3000万的游客，其实就是这座城市最重要的流量底气，这为很多品牌的新品提供了很好的首发测试、展示空间。另一方面，澳门背靠中国内地市场、面向世界，我们今天跟不少葡语国家参展商聊天时发现了一个非常类似的共同路径：在正式进入中国内地市场之前，先来澳门落脚，这里的文化、饮食习惯等等，都让他们更熟悉，也可以让他们有机会近距离接触内地市场。 出品：财经早察工作室 总统筹：陈晨星 执行统筹： 祝乃娟 监制：洪晓文 曾婷芳 主播：洪晓文 拍摄：甘俊 朱景辉 章启良 设计：王冰 审校：强燕