一线访谈丨这届年轻人，为何负债旅行？

‍‍ 作者|初夏 声明|题图来源于网络。惊蛰研究所原创文章，如需转载请留言申请开白。 即将大学毕业的Nuyoah有些茫然，她犹豫要不要为了完成云南徒步、爬雪山的旅行计划，通过互联网平台贷款凑齐自己的“旅游基金”； 5年前，Johnny和朋友一起奔赴北欧看极光后，“喜提”6万元信用卡账单，最后在母亲的帮助下才还清了尾款； 而当Ruby躺在蒙古驯鹿部落的帐篷里感受原始自然的寂静时，她完全没有想到在返程的路上，一笔8万元的财务危机会让自己差点破产。 对于当下的年轻人而言，“青春没有售价，硬座直达拉萨”“背包塞满梦想，特种兵勇闯天涯”不是口号，而是对自由的向往。但当越来越多的人选择负债旅游时，被塞进背包里的不止有梦想，也有账单。 现在不去，可能以后都不会去了 今年夏天即将毕业的Nuyoah计划在5月中旬去云南旅行。按照旅行规划，她会先去虎跳峡徒步，然后爬雪山。如果条件允许的话，再去香格里拉和稻城玩几天。但和丰富的旅行计划形成鲜明对比的是Nuyoah手上仅有的6000元预算。 “这笔钱有2500元是我在校期间获得的奖学金，还有一部分是平时我从生活费里攒下来的。”Nuyoah告诉惊蛰研究所，自己的家境并不算富裕，“我父母都是工人，长期在外地打工，早些年房地产行业发展最好的时候赚了一些钱。但现在家里的收入状况不太好，主要还是靠之前的存款生活。家里还有一个弟弟，每个月一家四口人的花销大概需要1万元，其中每个月给到我的生活费是1500元。” Nuyoah说，自己平时很少购物，买东西也追求性价比，每个月1500元的生活费只会把其中的1000元拿来作为日常开销，剩余的500元全攒到银行卡里。“在大学期间，我用自己攒的零花钱去了很多地方穷游。现在这6000元除去奖学金，我攒了一个学期。如果只是出去旅游一趟预算肯定是够的，但我想去徒步、爬雪山，需要额外买装备，这样预算就不够了，所以我想用花呗之类的借贷平台来支撑这部分支出。” 作为一名还没有稳定收入的应届大学生，Nuyoah借钱旅行的想法并非不计后果的盲目选择。据她介绍，自己已经与新疆的一家企业签约，毕业后就会正式入职，而这家企业会给外地员工发放一笔安家费。“我还专门找公司的在职员工问过了，他们说入职当月就会一次性发放安家费，我用这笔钱来负担一部分旅行超支费用应该不成问题。” 但当惊蛰研究所追问“如果这笔安家费不能按时到账，要怎么应对？”，Nuyoah显得有些意外。她坦诚说：“其实我也在犹豫要不要借钱出去旅行，但是我觉得自己有能力不掉进超前消费的陷阱，因为我太知道钱带给我的安全感。” 据Nuyoah讲述，因为父母长期在外工作，无论是在生活还是学习方面自己都比较独立，“我从高中就开始攒生活费，我清楚知道有一笔存款的重要性。之前我用手机支付的时候不小心用花呗消费过，也都会立马还上。所以这次我觉得自己能够及时还上就没问题了，但是没想到还有这么多可能未知的风险。” 对于这次旅行的必要性，Nuyoah坦然回答道：“其实我有意识到自己借钱旅游的想法是一种报复性旅游。因为现在的网络舆论和身边朋友传递给我的信息，让我对未来很悲观。我觉得上班之后自己可能就不会有很多时间出去玩，又或者是假期的时候没有精力出去玩。我很担心自己工作之后会失去了对生活的热情，而现在我最不缺的就是时间和精力，所以哪怕坐几十个小时的硬座去旅游都没关系，我只想多去一些地方看看。” 去北欧看极光，让我背上6万元负债 谈到2020年意外和朋友组团去北欧旅游，最后“喜提”6万元信用卡账单的经历，如今的Johnny已经表现得非常平静。 “当时就快要过春节了，但是因为和家里闹了矛盾，我就不想回去过年。再加上工作也不是特别顺心，所以就想趁春节出去玩一下。”Johnny说，早在确定行程的半年前，他就做好了去北欧看极光、吃帝王蟹自助的计划，但有时候偏偏“计划赶不上变化”。 根据Johnny提前做好的攻略，用自己的积蓄加上过年期间发放的年终奖来完成这趟行程完全绰绰有余。但是后来朋友们知道了Johnny的出行计划，也加入了进来，而这一次的“原地成团”也给后来的负债和出行计划被打乱埋下了伏笔。 “现在想起来，我当时还是考虑得不够全面，没有做好充足的准备。”据Johnny介绍，自己在做旅行攻略的时候就预料到花销会比较大，所以出发前特别做好了预算兑换成外汇现金带在身上。“但是后来到了北欧，大家集体产生的费用是先集中付款再AA，但有时也有单独结算的账单，所以这些账并不好计算。”