2025年浙江省县域文旅融合发展报告

浙江县域经济体是全省经济社会发展的重要引擎，也是历史文化传承与现代创新融合的核心阵地，蕴藏丰富的文旅融合发展潜能。其资源禀赋特色鲜明：山水诗路与数字脉络共同绘就了“诗画江南”的独特意境，古镇廊桥同生态茶园有机相融，构筑了层次丰富、生态和谐的美丽图景。加之地处长三角世界级城市群南翼的优越区位和全国百强县集聚的雄厚经济实力，为文旅高质量发展提供了坚实保障。 本报告基于迈点研究院“2025年全国县域文旅融合发展指数（CTDI）”数据，系统分析浙江省县域文旅融合的发展现状、维度表现、核心优势与挑战，并提出针对性发展建议，以期为浙江省县域文旅融合高质量发展提供参考，共同谱写“诗画浙江”的璀璨文旅新篇章。 一、浙江省县域文旅融合发展现状 1、 整体竞争力表现 近期，迈点研究院发布了“2025年全国县域文旅融合100强榜单”，浙江省有10个县域入榜，分别为临海市、安吉县、江山市、义乌市、淳安县、德清县、仙居县、宁海县、桐庐县、新昌县。从“2025年浙江省县域文旅融合40强榜单”来看，40强县市全国排名均位于前500，整体实力强劲，在全国县域文旅融合格局中占据“第一梯队”位置。 以临海市、安吉县、义乌市为例：临海市作为国家历史文化名城，以“古城+山水+乡村”全域旅游为核心，依托江南长城、紫阳古街等历史资源，融合括苍山、灵湖等自然景观，推动历史文化活化与生态旅游深度融合。例如，紫阳古街通过“修旧如旧”保留明清风格，引入非遗工坊、特色餐饮，成为“可逛、可吃、可体验”的文化街区；括苍山推出“露营+观星”特色项目，结合“江南长城+括苍山”两日游线路，吸引年轻游客打卡，实现“历史文化”与“生态休闲”的双赢。 安吉县以“生态立县、旅游兴县”为根本，打造了中国大竹海、余村村、安吉竹博园等标志性景点。同时，推动数字文旅赋能，搭建“安吉文旅云”平台，整合全县旅游资源，实现“线上精准推送、线下沉浸式体验”。例如，余村村依托“两山”纪念馆、生态茶园、乡村民宿，推出“生态研学+乡村体验”线路，吸引全国游客前来学习“两山”理念实践，成为全国生态文旅融合的“标杆”。 义乌市拥有全球最大的小商品批发市场，以“商贸购物+文化体验+乡村休闲”为特色，融合红糖文化、佛堂古镇等资源，打造“商贸文旅”融合模式。例如，义乌国际商贸城推出“商贸旅游专线”，结合“义乌购”平台，吸引国际游客前来采购小商品的同时，参观红糖工坊、体验义乌道情；佛堂古镇通过“古镇+电商”模式，引入“直播带货”基地，销售古镇特色产品，实现“商贸”与“文旅”的相互赋能，成为全国商贸文旅融合的“代表”。 2、 核心资源基础 1）历史人文资源：源远流长的“文化家底” 浙江是中华文明发祥地之一，人文底蕴极为深厚。水乡古镇（如乌镇、西塘、南浔）完美诠释了“舟行碧波上，人在画中游”的江南意境。包括良渚古城遗址、大运河（浙江段）两大世界文化遗产，以及河姆渡遗址等中华五千年文明的历史见证。而非物质文化遗产如越剧、龙泉青瓷传统烧制技艺、中国篆刻、中国蚕桑丝织技艺等更是熠熠生辉。此外，从古代的王阳明、黄公望、鲁迅，到现代的茅盾、金庸等名人辈出，以及嘉兴端午习俗、海宁观潮节等特色民俗，共同构成了层次丰富、多元交融的历史文化谱系。 2）自然生态资源：诗画交融的“绿水青山” 浙江素有“七山一水两分田”之称，自然资源以“山”为骨，以“水”为脉。拥有杭州西湖、千岛湖、钱塘江等闻名遐迩的水体景观。雁荡山、天台山、莫干山等名山构成了独特的山水文化体系。衢州江郎山、浙西大峡谷等地貌提供了地质奇观，而丽水云和梯田、湖州安吉竹海、杭州龙井茶田等则形成了极具观赏性的农业与生态景观。浙江的生态优势显著，是“绿水青山就是金山银山”理念的发源地。 3）产业特色资源：活力充沛的“产旅融合”基础 浙江的块状经济和特色产业极为发达。涵盖了龙井茶、金华火腿、黄岩蜜橘、仙居杨梅等国家地理标志农产品，以及龙泉宝剑、青瓷、东阳木雕、嵊州领带、宁波服装等享誉全球的特色手工业与制造业。这些产业不仅本身具有极高的品牌知名度和参观、体验价值，更与电商、直播等新业态紧密结合，为旅游产品的创新和消费链的延伸提供了无比丰富的实体内容与应用场景。 4）区位与经济基础：充满活力的“发展保障” 浙江地处长三角世界级城市群的核心南翼，省内高铁和高速公路网络密集成网，交通极其便利，与上海、江苏、福建等核心客源市场无缝对接。其县域经济实力异常强劲，拥有慈溪、义乌、诸暨等大量全国百强县，民营经济活跃，藏富于民。强劲的地方财政实力和活跃的市场主体，为文旅项目的高水平投资、精细化运营和基础设施的持续升级提供了坚实保障。作为共同富裕示范区，其在城乡协调发展和民生共享方面也为文旅产业创造了优越的环境。 3、