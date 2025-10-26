广交会首设离境退税专区，点燃老外“中国购”的消费热潮

广交会税收服务驿站/林曦 拍摄 南方财经记者王达毓 郭莎 林曦 广州报道 第138届广交会第二期正如火如荼地举行中。作为“中国第一展”，据广交会组委会统计，截至10月23日17时，第138届广交会境外采购商到会人数超19万人，为入境消费带来强劲动力。据广州海关统计，10月1日-22日，广州口岸离境退税申请票数超4800票，申请金额超3400万元，同比分别增长7.4倍和1.3倍，均创历史同期新高。 “以前退税会比较麻烦，现在广交会展馆内就可以完成操作，为我们提供了极大的便利。”广交会现场，多位外国采购商告诉南方财经记者说，这次来广州发现，无论是在市内购物还是在广交会采购，都会看到很醒目的退税服务标识，甚至使用支付APP就能完成核验等操作，整个过程都十分丝滑。 如果说免签政策带来的是China Travel的热火，那么“即时退税”带来的是“中国购”的消费热潮。 展馆首设退税专区 便利的退税政策和操作被视作一个城市国际化发展的重要进程，也是吸引境外游客消费的一大必备措施。 南方财经记者注意到，第138届广交会展馆内首次设立了离境退税专区，推出“即买即退”专属服务，叠加广东“即买即退”省内互认便利政策，不用多跑一趟，逛展时就能搞定购物退税，解锁“逛展+购物+退税+全省通关”一站式便利新体验。 广东省税务局第二税务分局局长林辉表示，今年首次在广交会展馆内设置了离境退税服务专区，方便境外旅客在这里选购离境退税商品。同时设置了离境退税“即买即退”集中退付点。境外旅客在展馆内外购买的符合离境退税条件的商品，均可到此办理即买即退手续，并现场快速领取退税款。 一位来自喀麦隆的采购商告诉记者，这次他在离境退税服务专区购买了一些文创产品和十五运的纪念品，“过往退税都是要大排长队，现在买300元人民币的商品也能退税，第一次体验广交会的即买即退服务，十分方便。” 此外，“智能化退税”也成为一个新亮点。如今，人手一台手机，所有事务几乎在APP上都能完成，退税服务也不例外。广州市税务局与支付宝、中国农业银行联合推出离境退税办理服务，也备受青睐。据了解，全球入境旅客在广州白云机场离境时，通过支付宝 “碰一下”或“扫一下”退税台卡，出示支付宝个人退税码，即可快速核验、办理退税。而且支付宝退税指南支持16种语言翻译，帮助国际旅客无障碍沟通。 数据显示，今年1至9月，入境游客用支付宝在广州的消费金额同比激增超180%，服饰、无人机、智能手机等是热门购物品类。不得不说，免签政策、即时退税、移动支付，正成为全球游客的“来华三宝”，也将火热的入境游转化为实实在在的消费活力。 为让境外客商享受与本地居民同等便捷的轨道交通支付服务，在广交会开幕前，中国人民银行广东省分行联合广州市有关部门推动广州地铁开通境外银行卡“拍卡乘车”功能。如今，旅客只需使用Visa、MasterCard、美国运通或JCB等境外银行卡，轻轻一“贴”即可进站出站，实现“无感通行”。目前，广州地铁近400个站点、约9000台闸机均已支持该服务，进一步提升了境外游客在穗出行体验。 艾媒咨询CEO张毅认为，支付便利化的延伸，不仅让境外旅客“行得更顺”，也让他们“买得更畅”。交通、消费、支付等多个环节的打通，正在共同构建更完善的国际友好型城市服务体系，越来越多面向外国旅客的友好政策，为广州吸引境外游客消费带来更多利好，正与广州的国际化城市进程形成“双向奔赴”。