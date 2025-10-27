「一只手」，掐住了特斯拉的万亿市值

「核心提示」 新能源汽车交付创新高，没有换来特斯拉股价大涨，原因之一是真正被期待的人形机器人，还是没有量产的确定性。不过，人类真的需要人形的机器人吗？ 作者 | 娜娜 编辑 | 邢昀 特斯拉，被“一只手”困住了。 10月23日，特斯拉发布了2025年第三季度的财报。营收281亿美元，从上季度的同比下跌11.78%到本季度的增长12%。在49.7万辆这个创新高的季度交付数据之下，增速达到7.39%，从负转正。 结果财报发完，第二天开盘前特斯拉股价跌幅一度超4%，今天（美股时间10月23日收盘）特斯拉股价报收微涨2.28%至448.98美元股，不过比起月初高位已经跌去了近5%。 新能源汽车交付创新高没有换来股价大涨，原因之一是真正被期待的机器人，还是没有量产的确定性。 马斯克自己曾多次表示，自动驾驶和人工智能才是特斯拉未来增长的关键点。他在社交媒体上称，公司约80%的价值最终来自人形机器人Optimus。 这次财报会议上，马斯克称特斯拉将在2026年年底开始建造一个百万产能的Optimus生产线，但眼下更确定的是供应链缺失、灵巧手难突破的风险。 马斯克执着于人形机器人的背后，到底是资本需要故事，还是人类真实需求。 1、叫停的Optimus 三年之后又三年！ 一个多月之前，特斯拉公布了“宏图计划4.0”。机器人成了“绝对C位”，马斯克甚至表示：未来特斯拉80%的价值将来自于机器人。 结果，这话说完没多久，量产Optimus这件事情就传出被暂停了。 在财报会议上，马斯克聊起了量产机器人的难度——