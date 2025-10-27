景区开始“抄底”无戏可拍的明星？

作者 | 郭鸿云 编辑 | Sette 35岁影视演员史元庭又转型了，这次是去景区做起了NPC。 而他一句"这不是为了生活吗"，让"明星去景区当NPC掉不掉价"这事再次引发热议。 大部分网友都认为，凭本事吃饭不丢人。往深了分析，明星NPC或许还是景区未来营销的大趋势。 有景区负责人这样形容明星NPC的“威力”，当得知某古装“老帅哥”在园区内表演并且能跟游客互动的消息，他家景区门票一周的销量暴涨150%，表演视频切片以及游客自己拍摄的内容在社交媒体话题阅读量都已经破亿，连停车场都不得不临时加派人手。 这样的引流效果和话题度，可是曾经费尽心思策划百万级营销活动也难以实现的。 1 不得不说，明星NPC这剂“药”，从营销宣传层面确实立竿见影。 就比如之前被广泛关注的郑国霖，曾经也是很多女观众心目中的男神级明星。由他扮演的《隋唐英雄传》“李世民”形象已经深入人心。 古代的翩翩公子应该什么样，他算代表之一。 这样曾经只能在电视上看到的面孔，现在花一张门票钱就能近距离接触，看他骑着摩托车载着“秦始皇”从身边穿行而过。 这对景区内的游客而言，激动的心情不亚于在路边捡到一张中奖彩票。 还有70岁的“黑豹子”，老戏骨寇振海穿着《情深深雨蒙蒙》里的长袍马褂，在景区内重现当年“陆振华”的雄风。挥着鞭子讲着大家熟悉的台词，再来点反差感十足的“俏皮”表演，足以让在场见证的游客激动不已，拿起手机疯狂拍照录视频。 就冲这份情绪价值，来景区花的这张门票钱就值了。 要知道现在的游客，早已经不是“下车拍照、上车睡觉”的傻白甜了。他们想要互动，要体验，要能分享朋友圈的素材。