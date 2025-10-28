住养老院、睡车里、把办公室当“家”，年轻人开始“邪修租房”……

这年头，要租到个称心如意的房子太难了。 不是价格太高，可望而不可及;就是室友太难搞，摩擦不断;要么就是挤进老破小，不得清净;或者是住到城市边缘，每天通勤2小时…… 但凡说到租房，每个人都有一肚子的吐槽。 于是乎，为了花小钱住上好房子，有些人在租房上开始了“邪修”…… 01 月租1500元，住进养老院 浙江女孩小蒋花1500元住进了一所民营养老院。这个价格不只是房租，还包括早晚两餐和保洁服务。隔壁宿友，就是她的奶奶。 小蒋算了笔账：在当地，1500元租个单间不算便宜，但养老院能够提供早晚两餐和保洁服务。另外，她原本的通勤费用每天要花30元左右、时间也很长，而现在租住的养老院有直达公交，往返只要4元，通勤时间压缩到了几分钟。这样，仅通勤费用这项，小蒋每月都能省下来近600元。算下来，住养老院性价比更高。 从租住体验来讲也不差。虽然养老院的房间面积不大，但家电家具齐全，就像住酒店式公寓。入住至今，除了需要公用洗衣机、每天晚8点门禁这两点外，小蒋还没发现其他问题。 养老院的饭菜。图源：潮新闻 除了直接支付房租外，还有以“志愿者”身份住进养老院的。杭州一家养老院就推出了这项服务，租客每月只要支付300元就能租到一室一厅，而同地段的相同户型普遍在3000元左右，价格相差了10倍。租客需要的，仅仅是每个月花10小时陪伴老人。怎么看，都是双赢的买卖。 图源：网络平台报道 02 自由价更高，免费睡车里 为了不被高房租、长时间通勤消耗，一些年轻人退掉租房，开始“车居生活”。 有人定制了辆拖挂式房车停进公司园区，带着一猫一狗，实现了零距离通勤生活：早上能卡点上班，午休能回家躺着，不用忍受堵车的愤怒，不用为迟到焦躁，也不用为“公司和地铁站之间的5公里”支付打车费…… 图源：摄图网(ID：501459853) 有人和妻女分居两地，为了省钱住进了二手摆摊车：在咸鱼上花2100元淘一辆二手摆摊车，找到一个合适的停车位，从5000元房租变为500元的停车费，停车的地方搭上电、门口水龙头免费用，还有2个公厕、洗澡问题在附近健身房里解决。此外，停车场内遍布摄像头，不必担心安全问题。 虽然在外人看来住在车里非常促狭，面临着一堆麻烦事，甚至连基本的生活都没法保障。 但对选择车居生活的人来说，拥有的东西不多，需要的东西也不多。这更像是一潭死水般的生活中的“小气泡”，这意味着自由和随时逃离。