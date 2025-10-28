李宁销售中单位数下降，安踏、FILA低单位数增长丨消费参考

21世纪经济报道记者贺泓源、实习生韦怡琦 运动市场正在走向被动。 10月27日，据安踏体育披露，在2025年第三季度，安踏品牌产品的零售金额（按零售价值计算）同比录得低单位数的正增长。同期，FILA品牌的零售金额（按零售价值计算）同比录得低单位数的正增长。 李宁则直接销售下滑。该公司披露的公告显示，三季度，李宁（不含李宁YOUNG）零售流水同比录得中单位数下降。线下渠道录得高单位数下降，其中直营渠道录得中单位数下降，批发渠道录得高单位数下降；电商渠道录得高单位数增长。 耐克销售额也在下滑区间。截至2025年8月31日的最新财季，耐克大中华收入同比下滑10%至15.12亿美元（约合107.75亿元人民币）。 9月，匹克董事长许景南在内部会议上提到，匹克内销直营板块自年初以来持续亏损，仅1月至7月就累计亏损逾1.3亿元，期间还不得不转手三个分公司。由此，匹克选择实行阶梯式降薪，最高降幅达50%。 此种状况下，各家都在寻找新增量。 以安踏集团为例，更细分的市场或许有着红利。第三季度，其所有“其他品牌”产品的零售金额（按零售价值计算）同比录得45-50%的正增长。安踏旗下“其他品牌”主要包括DESCENTE、KOLON等。 还需看到，安踏亦在加大研发投入。 10月27日，安踏集团披露，其已启动全球首批运动鞋设计专业建设，携手武汉纺织大学成立“安踏集团运动鞋创新产业学院”及与东华大学共建“东华-安踏运动鞋设计特色专业”。安踏称，这将实现从理论教学到产业实践的全链路融合。 李宁也提到，过去十年，李宁单品牌研发投入累计超过30亿元。 以上种种都预示着，运动市场正走向更激烈的巨头竞争。 10月27日，安踏体育报收87.8港元/股，跌幅0.57%。 同日，上证消费80指数报收5182.41点，涨幅0.42%。 宏观 1-9月，商务部重点联系商品市场利润额同比增长8.2% 据人民财讯，10月27日，商务部流通发展司负责人谈2025年1—9月我国批发和零售业发展情况。从批发业看，1—9月，商务部重点联系商品市场利润额同比增长8.2%。其中，工业消费品类、生产资料类市场利润总额同比分别增长17.9%和6.4%。城市商业稳中向好。1—9月，商务部重点监测的全国78个步行街（商圈）客流量、营业额同比分别增长4.3%、4.4%。1—9月，乡村消费品零售额4.9万亿元，同比增长4.6%，增速高于城镇0.2个百分点，包括镇区和乡村的县乡市场规模占社会消费品零售总额的比重达38.8%。 消费人事 贵州茅台：张德芹因工作调整辞任 10月27日，贵州茅台公告称，其董事会于2025年10月27日收到公司董事长张德芹提交的书面辞职报告，张德芹因工作调整，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。