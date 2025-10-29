团播的风还是吹到了文旅

当“扫腿舞”在暑期席卷短视频平台，一种名为“团播”的内容形态正悄然重塑文旅行业的表达方式。从线上直播间走向实景舞台，从娱乐消费升级为文化体验，团播是否将成为地方文旅破局传播困境、实现深度融合的新引擎? 团播崛起：从内容形态到文旅新场景 氛围感强烈的灯光，搭配一段动感的音乐，一群一米八的帅哥，双手插兜，长腿左右扫动……这就是近期在短视频平台爆火的“扫腿舞”。从主播“跳”到各路明星，这支土味又魔性的舞蹈迅速引发了模仿热潮。 图源：短视频平台截图 在这场现象级传播的背后，一种名为“团播”的直播形态，正以其强大的内容张力和互动性，从娱乐赛道火速“出圈”，并将影响力实质性地渗透到了文旅行业。 所谓“团播”，即由4-8人组成的团队，在控场主持的调度下，进行以才艺表演为核心、强互动为特色的直播形式。它超越了早期直播的单向输出，也迥异于叫卖式的直播带货，凭借其浓厚的“氛围感”和“情绪价值”，迅速俘获了年轻用户。 数据显示，2025年团播市场规模持续扩容，⽇均开播房间数约8000个，较去年同⽐增⻓超20%。团播市场规模持续扩容，预估全年营收将突破150亿元。 如今，这股热风，正悄然吹向文旅领域。 8月11日，吉林省歌舞团与长春文旅达人@雪饼猴合作，在抖音上演了一场“大圣舞千年，踏歌新国潮”的团播。70分钟的演出，吸引了超65万人次观看，峰值在线人数突破1万。 图源：短视频平台截图 “团播+文旅”正释放出巨大潜力 团播为何能与文旅结合得如此相得益彰?其内核在于对“情绪经济”的精准把握。 当下的旅游消费，早已超越了“看风景、拍照片”的初级阶段，游客愈发追求“沉浸式”的体验和独特的“情绪价值”。无论是景区NPC的互动演绎，还是实景剧本杀的火爆，都印证了这一点。 而团播，恰恰是“情绪经济”的线上最佳载体之一。它通过团队整齐划一的舞蹈、富有感染力的音乐和精心设计的互动，在短时间内营造出强烈的共情场域。当这种情绪感染力与地方独特的历史文化、风景地标相结合时，便成功地为目的地赋予了情感温度和品牌故事，有效激发了观众“亲临现场”的欲望。 图源：摄图网(ID：600166825) 这一点在团播组合@千娇·芳华组合与国家4A级景区铜官窑的合作中得到了完美印证。这场直播不仅累计吸引15万网友围观，并登上抖音直播人气榜首位。评论区里，“看得起鸡皮疙瘩了”、“长沙还有这么好玩的地方”等留言层出不穷，充分显示了团播内容对景区知名度的直接拉动效应。 图源：短视频平台截图 行业的动向也印证了这一趋势。9 月 26