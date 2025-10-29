三元乳业，持续“失守”大本营丨消费参考

21世纪经济报道记者贺泓源、实习生韦怡琦 三元乳业销售额持续收缩。 10月28日晚，三元股份披露公告显示，在2025年前三季度，其乳制品板块销售额为47.18亿元，去年同期为53.15亿元。销售额同比下跌5.97亿元。 具体来看，在2025年前三季度，三元乳业液态奶、固态奶、冰淇淋及其他销售额分别为29.17亿元、7.03亿元、10.98亿元。去年同期，三元液态奶、固态奶、冰淇淋及其他销售额分别为33.59亿元、6.75亿元、12.81亿元。 更关键的是，三元乳业持续“失守”大本营北京市场。 在今年前三季度，三元乳业在北京地区销售额为22.8亿元，去年同期为26.7亿元，同比下跌3.9亿元。 客观上，北京消费市场收缩是难以回避的原因。北京统计局数据显示，前三季度，全市实现社零总额9803.1亿元，同比下降5.1%。 另外，外卖大战后疯狂降价的新茶饮也在“争夺”三元们的市场。 在9月份的业绩会上，伊利就提到，现制茶饮对液态奶产品形成了替代。“从量的方面来看，整体液态奶的需求量还是相对平稳的，面临压力的主要是包装类液态奶。包装类液态奶的下滑，则是由于一些现制茶饮，或其他一些统计不到的液态奶产品的替代。”该公司称。 更要看到，以京、沪为代表的一线城市，乳业竞争正在加剧。伊利、蒙牛等巨头，乃至君乐宝、新乳业等区域乳企，均在向京、沪大力进军。体现之一是，价格战加剧。 由此，三元乳业，正在北京面临更大的竞争压力。 而远在上海的光明乳业，也面临类似态势。 在2025年上半年，光明营收同比下滑1.9%至124.7亿元；归母净利润同比下滑22.5%至2.2亿元。分地区看，上半年光明在上海、外地、境外区域营收分别为 34.9亿元、49.9亿元、39.4 亿元，同比增速分别为下滑6.9%、下滑1.5%、增长1.9% 。 甚至，光明在上海的营收下滑幅度大于其总体营收下滑幅度。 此种形势下，区域乳企们，必须加速转型了。 10月28日，三元股份报收4.87元/股，涨幅0.21%。 同日，上证消费80指数报收5132.54点，跌幅0.96%。