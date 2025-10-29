OpenAI完成重组；英伟达入股诺基亚丨新鲜早科技

21世纪经济报道新质生产力研究院综合报道 早上好，新的一天又开始了。在过去的24小时内，科技行业发生了哪些有意思的事情？来跟21tech一起看看吧。 【巨头风向标】 OpenAI完成重组 当地时间10月28日，微软与OpenAI宣布签署新协议，微软宣布将支持OpenAI推进其营利部门OpenAI Group PBC（OpenAI集团公共利益公司）的组建和资本重组。根据协议，股权方面，微软目前持有该营利部门的投资权益约为1350亿美元，按稀释后转换的股份比例约为27%。在不考虑OpenAI最近几轮融资的情况下，微软在该营利实体中的持股比例为32.5%，仍旧是重要股东。同时，OpenAI宣布，非营利组织OpenAI基金会将继续控制营利性组织OpenAI，目前OpenAI基金会股权估值约1300亿美元。后续，OpenAI将额外购买价值2500亿美元的微软Azure云服务，作为交换，微软不再拥有为OpenAI提供计算服务的优先选择权。 英伟达斥资10亿美元入股诺基亚 英伟达宣布，将斥资10亿美元入股诺基亚，加速AI-RAN创新并引领从5G到6G的转型。据悉，英伟达将以每股6.01美元的认购价向诺基亚投资10亿美元。在满足某些惯例成交条件的前提下，英伟达将认购这些股份，交易将使英伟达持有诺基亚2.9%股份。同时，两家公司还达成战略合作，共同开发下一代6G移动通信技术。诺基亚表示，将对其5G和6G软件进行适配，使其可在英伟达的芯片上运行，并将在人工智能网络技术方面开展合作。据悉，英伟达赋能的商用级AI-RAN产品将进入到诺基亚RAN产品组合之中；诺基亚将在英伟达平台上推出AI原生的5G-A和6G网络。 陈忠岳任中国移动董事长 中国移动官方披露，10月28日，中国移动通信集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了党中央关于中国移动通信集团有限公司主要负责同志调整的决定：陈忠岳同志任中国移动通信集团有限公司董事长、党组书记，免去其中国联合网络通信集团有限公司董事长、党组书记职务；免去杨杰同志的中国移动通信集团有限公司董事长、党组书记职务。相关职务任免按有关法律和章程的规定办理。 宇树王兴兴获上交所聘任 上交所发布消息称，已聘任第三届科技创新咨询委员会委员，并向社会公布。名单显示，第三届咨询委由60名委员组成，主要来自科研院所、链主企业、国家部委机关等，以连任委员为主，并在此基础上增补人工智能、机器人、商业航天、低空经济等未来产业领域专家。其中，“杭州六小龙”中的宇树科技CEO王兴兴、强脑科技CEO韩璧丞均位列委员会成员。智元机器人联合创始人兼CTO彭志辉，银河通用创始人兼CTO王鹤也在本次委员会委员之列。 小米智能家电工厂正式投产 10月28日上午，小米智能家电工厂在武汉正式投产，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军现身投产仪式。“小米智能家电工厂今天正式投产。这是继手机工厂、汽车工厂后，小米的第三座大型智能工厂，在智能制造领域，小米又迈了一大步。”当日，雷军在其个人微博分享了这一消息。雷军表示，这座数字化工厂每6.5秒就能下线一台高端空调，关键部件可以实现100%AI视觉质检。此外，“小米澎湃智能制造平台”实现了对制造设备的智能控制，无论是效率还是质量，都达到了行业头部水准。 小鹏汇天与敦煌市政府签署战略合作协议 小鹏汇天宣布，敦煌市人民政府和汇天在甘肃敦煌携手发布西北首条低空自驾旅游线路并签署战略合作协议，双方将围绕飞行营地网络建设、陆空融合自驾路线拓展等多维度展开深度合作。据介绍，该线路沿途首期将规划建设五个专属飞行营地，首批飞行营地最快将于2026年7月完成建设并试运营。 小度AI眼镜将于11月1日开启预售 小度AI眼镜将于11月1日开启预售，11月10日现货发售，此次发售产品命名：小度AI眼镜Pro，与去年发布的概念版有所调整。小度AI眼镜Pro将有波士顿和猫眼两个款式，镜片上都可选墨镜或光致变,也支持自主更换镜片。产品整体将以时尚外观、拍摄能力、AI翻译、AI识物、AI备忘、AI录音、性能稳定等为主要卖点。11月率先发售的为波士顿墨镜款，其他款式将陆续上线。此外，11月13日百度世界大会期间小度科技还将有重要发布。 中通快递回应被约谈