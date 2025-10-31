单品销量增长5倍，从流量到“留量”，贵州风味借拼多多出圈？

21世纪经济报道记者 易佳颖 贵阳、安顺报道 酸、甜、苦、辣、咸，生活百味，酸字当头。 在黔东南的山水之间，蕴藏着一种独特的味道，那就是酸汤。 从扎着红色布条的土坛罐一排排整齐排列，到离地2米左右，一个个垂直而立的玻璃钢罐直指屋顶，酸汤的酿造从大山深处的家庭作坊，走进了现代化工厂车间。 通过拼多多等线上渠道，酸汤也从当地的生活调味料成为了全国更多家庭能品尝到的日常风味。南山婆电商总监翁琳介绍道，“不同于其他传统电商平台，想要在线上拉增量，还是得从拼多多做起。我们从9月开始做，现在已经是月六十多万的销售额。” 这背后是拼多多持之以恒地对地方老字号的扶持。去年下半年，拼多多率先推出“新质商家扶持计划”，并在随后升级为“千亿扶持”，包括地方老字号在内的一批新质供给迅速获得平台加码，加速出圈，贵州酸汤就是其中典型。 不仅是极具代表性的酸汤，另一种独具贵阳特色的美食脆哨，也在拼多多上远销。 丁家脆哨电商运营总监徐杰杰介绍道，“我们在拼多多定制的小包装试吃装。以前卖半斤装的话，在拼多多第一年销售额只有100多万元，做了包装和推广调整之后，从去年翻了好几番，做到400多万元，今年的销售目标是500万元，现在已经完成了百分之七八十。” 当一份份贵州土特产品可以通过手机屏幕，从大山的深处直达天南地北的餐桌，将地域的馈赠与时代的机遇相融合，让风味穿越山海，这条贵州农特产品的走红之路，也正是一条中国农产品借助电商重塑价值、区域品牌强势崛起的生动注脚。 风味传承与现代技术结合 贵州，中国西南部一片被山峦拥抱的土地。 群山环抱中，一口酸汤里沉淀的不仅是时光的味道，更是一个民族适应自然、改造生存环境的史诗。 “三天不吃酸，走路打蹿蹿”。这句在贵州广为流传的俗语，生动地道出了酸汤在当地人生活中的地位。 “以酸代盐，”一位老贵州人道出了其中的奥秘，“贵州酸汤，可追溯至千年以前。由于贵州不产盐且古时交通不便，食盐匮乏，苗族先民摸索出以酸代盐的办法，原先苗家是家家户户都酿酸。现在方便了，都可以买到现成的酸汤。” 各式贵州酸汤产品 白杨/摄 至西红柿传入中国，贵州的酸汤迎来了一场革命性变化。贵州盛产“毛辣果”，是一种酸度超过一般番茄的野生小番茄，苗民们以此为主料，制成了色泽红亮、酸辣浓郁的红酸汤。后来，食盐不再紧缺，但贵州人对酸味食物的喜爱仍然不减当年，制酸汤、吃酸汤，早已成为日常生活和文化的组成部分。 对此，玉梦集团总经理杨政州介绍，“无论是线下还是线上的销量，以往60-70%都集中在云贵川。但现在拼多多上江浙沪、珠三角的线上订单增长很快，尤其是一款已经炒制过的无添加熟酸，是一个傻瓜火锅的品类，符合消费者零厨艺和健康的需求。”