专访朱拉隆功大学中国研究中心主任：泰国对中国企业有三大新期待

南方财经21世纪经济报道记者郑青亭 上海报道 今年是中泰建交50周年暨“中泰友谊金色50年”。 近日，朱拉隆功大学中国研究中心主任陈安（Arm TUNGNIRUN）在上海接受21世纪经济报道记者专访时表示，期待中泰关系在下一个“黄金五十年”强劲发展。 长期以来，中泰两国地缘相近、人文相亲，是和睦相处、互利共赢的典范伙伴。中国已连续12年稳居泰国第一大贸易伙伴、第一大农产品出口市场、最主要外资来源国和旅游客源国。双方共建“一带一路”成果丰硕，互联互通领域不断取得新进展，数字经济、绿色发展、科技创新等领域合作方兴未艾。 10月22日，中国金融四十人研究院和开泰研究中心在上海联合发布《金融服务企业出海白皮书——中泰合作视角下的机遇与挑战》。报告显示，2020-2024年，中国累计在东盟的制造业绿地投资为659.1亿美元，其中有422.6亿美元为“新三样”绿地投资，占比达到64.1%。中国对东盟的“新三样”投资涵盖了光伏、新能源汽车和锂电池三个行业。其中，按投资金额看，新能源汽车主要集中在泰国、马来西亚和印度尼西亚；锂电池投资主要集中在印度尼西亚；光伏则集中在越南、泰国、马来西亚和柬埔寨。 谈及中泰两国企业合作的未来方向，陈安强调，核心在于从“融入”转向“共创”。这意味着泰国企业应从过去被动融入由中国投资驱动的供应链，转变为与中国伙伴主动共同创造价值、共同开拓市场和共同研发技术。他指出，绿色与数字技术、农业与食品产业、金融服务是三个最具潜力的“共创”领域，中国在技术与制造上的优势与泰国及东盟的市场深度结合，将催生大量共同主导的合作项目。 在新的全球经贸形势下，中泰合作正迎来新的机遇。陈安指出，充分利用《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和中国-东盟自贸协定（3.0时代）等关键贸易工具，是释放两国及区域市场潜力的重要路径。这些框架将为中泰企业开拓更广阔的市场，深化在区域经济中的合作。 中国连续12年成为泰国第一大贸易伙伴，同时也是泰国第一大农产品出口市场、最主要外资来源国、最主要旅游客源国。中方数据显示，2024年，中泰双边贸易额1339.8亿美元，同比增长6.1％，其中中国出口860.4亿美元，同比增长13.6%，进口479.5亿美元，同比下降5.2%。 展望未来，陈安表示，泰国方面对中国企业主要有三大新期待：一是希望加强共同研发与技术分享，助力泰国本土研发生态系统建设；二是期待中国企业投资建立本地供应链，而非仅仅依赖进口，以提升投资的长期可持续性；三是希望与中国大型企业携手，共同开拓更大的东盟市场。 朱拉隆功大学中国研究中心主任陈安（Arm TUNGNIRUN） 从融入到共创：中泰经济合作提质升级 21世纪：你提到，在新的经贸形势下，需要运用一些新的贸易工具。能否具体谈谈？ 陈安：是的。当前地缘政治格局正在快速演变，中国与东南亚共同开拓这片广阔市场，是一条重要的发展路径。为此，我们必须充分用好并升级现有的合作工具。其中一个关键工具是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），它为我们打开了覆盖东南亚乃至日韩等国的庞大市场。另一项是正在升级的中国-东盟自贸协定，这将为中国与东盟下一阶段的合作带来巨大机遇。借助这些自贸协定和合作框架，我们可以进一步拓展中国市场，深化与东盟及RCEP伙伴在区域经济框架下的协作，充分释放市场潜力。 21世纪：过去，泰国企业主要融入由中国投资驱动的供应链。你认为两国企业应如何从“融入”转向“共创”？在哪些领域可能看到中泰企业共同主导的项目？ 陈安：“从融入到共创”这个提法很好。关键是要实现视角的转变——从被动融入供应链，转向主动共同创造价值、共同开拓市场、共同推动技术研发。具体来说，有三个重点合作领域： 第一是绿色与数字技术。中国在这方面具有显著的比较优势和竞争优势，不仅能提供技术支持，还能深入融入泰国供应链，与当地及东盟的大型企业合作，把握绿色与数字转型机遇，拓展泰国及东盟市场。 第二是农业与食品产业。泰国在农业和食品领域底蕴深厚，而中国能为其提供广阔的市场空间。同时，中国本土品牌也在快速发展，不少已进入泰国市场，双方合作潜力巨大。