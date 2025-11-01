“空中F1”竞速十五运，广东低空解锁“破风”时刻

十五运会无人机编组表演，图源千机科技 南方财经记者陈梦璇 广州报道 当无人机的机翼划破夜空，以近300公里的最高时速在赛场间冲刺回旋，全运会上首次迎来了“空中F1”的巅峰对决。 来自辽宁队的13岁选手白熙泽，摘得十五运会无人机竞速项目冠军。 这场充满速度与激情的空中角逐，不仅是这届全运会诞生的新赛事，更推动低空经济从概念走向规模化实践。 赛事之外，无人机编队表演、直升机传递火炬、低空医疗救援以及“空中速递”物流，一系列低空应用密集亮相，将赛事解构成无数个市场化“接口”。 赛事催生需求，需求拉动产业，这些技术成果、运营经验与解决方案，也成为广东低空经济资产，为“十五五”时期产业突破场景落地瓶颈和跨领域规模化探路。 可以预见，这场十五运会的低空“起飞”，不仅是“空中F1”赛事冲刺的对决，更激活全链动能，成为低空产业长跑的起点。 “飞起来”的“高光”时刻 在无人机竞速赛中，运动员需头戴FPV眼镜、手持无线电遥控设备，以第一视角感受极速穿越障碍门的沉浸体验。 这场“空中F1”，不仅考验选手反应与操控的指尖博弈，本质更是一场低空产业全链条的“压力测试”。 无人机竞速（F9U）赛道 一位赛事从业者向南方财经记者介绍，无人机竞速所需的高性能飞行器、模拟飞行设备等核心装备以及技术保障体系，涉及从硬件制造到运营服务的全链条协作。此外，无论是日常训练所需的空域管理、场地运维，还是衍生的执照培训、赛事运营服务，更是衡量低空经济发展成熟度的关键指标。 以本次赛事为例，深圳龙华本土企业提供空域规划、无线电抗干扰及图传增强技术，为航模精准飞行提供底座支撑。赛事保障团队的专业能力，更构建了大型赛事航空项目多赛场协同的标准化运营模式。​ 从赛场到城市空间，十五运会的低空应用场景向多维延伸。 在“低空+文旅”领域，千架无人机在重大节点进行编队表演，为赛事聚势造声；在深圳站的全运火炬传递环节，直升机更完成40公里火炬空中接力。 在公共服务领域，赛事所催生的瞬时、高频、高价值的交通、物流、安保需求，推动低空技术在应急救援、医疗救护、城市安防等场景先行先用，显著提升城市公共服务响应效率与能级。 托底飞行安全，是“高飞”的首要前提。以广州成至智能为例，公司针对十五运会提出了专门的安全保卫、应急保障及航拍直播等应用方案，构建无人机“空中机器人”安防体系。 “‘飞起来’的前提是‘管得住、保安全’，不是先发展再谈安全，而是安全能力要走在发展前面。”工信部电子五所赛宝低空通航实验室常务副主任方植彬向南方财经记者表示，近期发布了赛宝低空安全体系，相关产业安全解决方案在多地落地，从规则制定到实际管控，明确政府、企业、运营方的安全职责，推动低空安全治理。