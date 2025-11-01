21对话｜探秘大熊猫国家公园系列4 刘万年：不破坏就是保护

21世纪经济报道特约记者文静 甘肃文县报道 10月27日是国际熊猫日，该全球性主题日由世界自然基金会（WWF）中国办公室于2017年倡议发起，旨在以大熊猫为旗舰物种，呼吁社会各界关注生物多样性保护，推动全球生态可持续发展。 “我们正面临着气候变化和自然丧失的双重危机。过去50年间，全球受监测野生脊椎动物种群规模平均下降了73%。标志性生态系统正在逼近可能不可逆转的临界点。”在举行的2025国际熊猫日“自然向好”论坛上，WWF全球总干事克思婷·斯海特（Kirsten Schuijt）说。 但作为全球生物多样性保护的标志性物种，中国特有物种大熊猫正以“一熊之力”带动其他濒危物种及栖息地的保护。保护“伞护物种”大熊猫的栖息地，就同时保护了四川羚牛、川金丝猴、朱鹮等8000余种动植物，维护了生态平衡。经过数十年的努力，中国野生大熊猫受威胁等级也从“濒危”降为“易危”。 其实，“滚滚”不只在动物园里卖萌耍憨，在诞生诸多网红圈养“大熊猫”和明星饲养员的同时，更多的大熊猫守护者“归隐”在山野间，很少为外界所知。去年底，自然资源部部长关志鸥表示，目前全球大熊猫圈养种群数量达757只，大熊猫野外种群数量已增长到1900只左右。 本月，大熊猫国家公园甘肃管理局挂牌成立。21世纪经济报道记者独家专访了常年在甘肃片区野生大熊猫数量最多的地方白水江片区工作的刘万年，他刚从白水江分局副局长被任命为大熊猫国家公园甘肃管理局副局长。 大熊猫国家公园甘肃管理局副局长刘万年 杜武林/摄 在甘肃，他是进山见过野外大熊猫最多的人。“保护大熊猫野外栖息地不被破坏，就是对大熊猫和其他珍稀物种最大的保护。”和野生动物打了30多年交道的刘万年说，根据第四次全国调查，这里生活有111只野外大熊猫。 野生动物眼神和动物园里的不一样 21世纪经济报道（下称21世纪）：您进山最多的时候一次见了多少只野外大熊猫？ 刘万年：1993年，我第一次在野外见到大熊猫。这些年除了金猫，我基本把白水江区域内的保护动物都见了。 最多时两天见到了4只野外大熊猫。头天进去就见到一只熊猫幼崽，肯定有母亲在旁边，这样算起来实际遇到了5只熊猫。 那是2019年春季，我在碧口保护站的李子坝区域，第一天没按常规监测线路走就看到了大熊猫，整个过程不过10秒钟。第二天快到中午时，我们在沟里和一只熊猫不期而遇，它看了一眼就走了。随后我们捡拾了这只大熊猫的新鲜粪便用于后续研究，继续沿着沟往下走时听到了熊猫叫声。它们在沟对面的两颗红桦树上，一个左侧树往上，一个右侧树往下，大概停留了10来分钟。 如今，在位于邱家坝的核心保护区，你不一定能看到大熊猫，但它可能在某棵树上看着你，邱家坝周边山梁就是大熊猫栖息地。 21世纪：您在野外看到的大熊猫有什么不同？ 刘万年：我们用红外相机拍到的野生动物眼神很自然，和动物园里的不一样。 野生动物在不被打扰的家园里保留了原生的状态。主要是因为在野生大熊猫最多的岷山片区，白水江区域栖息地集中连片，连通性最好。