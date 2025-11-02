AI耳机，哪家大厂在领跑？

新眸原创·作者 | 冠城 过去三年，AI耳机市场经历了从概念到规模化的急剧转变。 根据洛图科技最新报告，2025年上半年中国AI耳机线上市场500元以下产品销量占比已飙升至60.1%，其中0-300元价格段更是以45.5%的市占率成为绝对主流。 回溯耳机行业演进，从有线到无线TWS，从被动发声到主动降噪，过去十年的革新始终围绕“音频体验优化”展开。而AI技术的出现，彻底打破了这一边界——耳机不再是单纯的“声音传递工具”，而是进化为集语音识别、实时翻译、智能交互、场景感知于一体的“可穿戴智能终端”。 市场的另一面，是日趋激烈的红海竞争。 数据显示，2024年上半年国内AI耳机市场新增产品型号156款，较2023年同期增长263%，其中近七成定价集中在500元以下区间。价格战已然白热化：塞纳S8S首发价499元，小米Buds 5 Pro大促期间直降至399元，部分中小品牌甚至推出199元的“AI耳机”，将利润压缩至个位数。 在这场混战中，“定义市场”成为破局关键。塞那凭借高性价比策略和线上渠道优势，快速抢占大众市场；华为则依托技术积淀和品牌影响力，在中高端市场站稳脚跟；科大讯飞旗下未来智能则深耕办公会议场景，通过AI会议录音这一垂直需求切入市场。 市场分化背后是技术门槛的降低和成本的优化。软件层面，大模型云端API调用费用持续下降，使厂商能为入门级产品嵌入语音助手、实时翻译等核心AI功能。硬件层面，国产中低端AIoT芯片性能提升，传感器、麦克风阵列等元器件规模化生产摊薄了边际成本。 但在热闹的销量数据背后，核心问题浮出水面：到底是谁在为AI耳机买单？ 01 AI耳机，谁在买单？ 在社交媒体上，AI耳机的用户评价呈现两极化。一位小红书用户分享：“作为跨境商务人士，AI翻译耳机几乎成了我的刚需，省去了携带专业翻译设备的麻烦。” 但也有用户吐槽：“买来的AI耳机大部分功能都用不上，最后只是当作普通蓝牙耳机使用。” 从行业演进视角回望，近3年AI耳机的发展呈现“启蒙-迭代-爆发”三大阶段，每个阶段的主导者、产品逻辑与买单者画像都在动态演变。这一过程既是技术降本的过程，也是市场从“功能试探”到“需求精准匹配”的进化史，而各家企业的差异化打法，直接决定了其核心买单群体的归属。 华为的核心策略是“生态绑定”，依托HarmonyOS实现多设备协同，其买单者主要是华为手机、平板、笔记本用户，这类用户注重跨场景体验的流畅性，愿意为“摘下耳机自动切换音频”“会议记录同步至电脑”等生态功能支付溢价；科大讯飞坚持“技术深耕”，聚焦商务与学习场景，买单者中企业白领与教师群体占比较高。 塞纳的打法是“性价比+形态创新”，以耳夹式设计解决佩戴痛点，500元以下定价覆盖大众市场，买单者以学生党与运动爱好者为主。其S8S型号单耳仅重4.5g，采用软硅胶C形设计，实现“佩戴无感”，配合长续航与多语言翻译功能，弱化了复杂的生态协同，强化基础AI体验与佩戴舒适度。