一座新航站楼亮相大湾区：世界级机场群迈向“十五五”新图景

南方财经记者郑玮 实习生苏磊 广州报道 “激情全运会，活力大湾区，魅力新广州”。随着十五运会即将开幕，这句朗朗上口的口号频频刷屏。 广州也在敞开“新大门”拥抱十五运会——一座新航站楼正式启用。 10月30日，历经八年精心规划与建设，广州白云国际机场T3航站楼正式投运。 当天下午，旅客李敏（化名）搭乘东方航空MU6308航班，作为T3航站楼首批启程旅客之一，飞往北京。 随着T3航站楼与第五跑道同时启用，白云机场近期可满足年旅客吞吐量1.2亿人次、货邮380万吨，其终端承载容量将可提升至覆盖旅客1.4亿人次、货邮600万吨。 与2024年广州白云国际机场完成的7636.48万人次旅客吞吐量和238.19万吨货邮吞吐量相比，这一跃无疑是跨越式的。 机场作为重要的交通枢纽，是全球旅客对一座城市的第一印象，也是观察一座城市“流量”的关键窗口。T3航站楼投运、第五跑道启用背后，承载的是粤港澳三地对未来五年经济发展的信心。 南方财经记者梳理发现，目前粤港澳三地辖内已建设有11个民用运输机场，其中7个位于粤港澳大湾区。2024年，这些机场合计承载旅客超2.2794亿人次、货邮吞吐量超935.73万吨。同年，粤港澳大湾区11城的GDP总量就达14.79万亿元，约占全国的11%，常住人口突破8700万人。 “21世纪是航空的世纪，我们在机场创造城市。”中国（深圳）综合开发研究院物流与供应链管理研究所所长王国文向南方财经记者表示，随着经济发展对时效性要求不断提升，机场凭借其超大时效半径，对全球经济要素集聚发挥关键作用，“T3的启用将强化广州白云机场作为世界一流枢纽机场的地位，并将进一步增强粤港澳大湾区国际航空枢纽的全球影响力。” 展望未来五年，“十五五”规划建议对粤港澳大湾区提出明确要求：巩固提升京津冀、长三角、粤港澳大湾区高质量发展动力源作用。面对全球科技竞速下产业经济高速迭代，粤港澳三地如何不久的未来承接更大规模的要素流动？T3航站楼是大湾区给出的一个新答案。 T3航站楼启用：终端容量1.4亿人次 家住广州的关山（化名）觉得，白云机场像一个能够缩短时空距离的“任意门”。北京、厦门、日本、伦敦……多年来，他通过这扇“门” 抵达世界各地，有时为旅游，有时为工作。 “有一次我从厦门出差回来，晚上10点多的飞机，凌晨抵达白云机场，回家睡一觉，第二天还能准时上班打卡。”关山笑着告诉南方财经记者。他记忆中，凌晨时分的到达大厅依然熙熙攘攘，24小时营业的肯德基售罄了上校鸡块，网约车停车楼的电梯里挤满了拿着行李的旅客。 “还有很多老外。最近正值广交会，南航客舱广播不断提醒：参加广交会的海内外采购商可以到机场指定柜台办理参展证件。”关山补充说。 这是一位普遍旅客对机场的直观感知。在关山的描述中，无论是游客、学子，还是客商，南来北往的人们都通过这扇“门”，走进广州、走向世界。 第138届广交会正如火如荼地进行中。截至10月27日，境外采购商累计线下到会近24万人，来自全球223个国家和地区，比上届同期增长6.8%，再创新高。