“6A景区”胖东来，终于要搞文旅了？

近日，企查查App显示，许昌市胖东来实业有限公司经营范围新增至旅游、会展等文旅业务。一经变更，迅速引起文旅行业与地方媒体的关注。这个国庆8天接待450万人次、卖了8.2亿元，客流远超龙门石窟、云台山等河南知名五大5A景区客流总和的“民间6A景区”，早已成为许昌文旅新晋的“流量密码”——外地游客占比超85%，山东、广东的旅行团直接把它列成打卡点。 从游客追着来，到自己主动搞文旅，这步棋是早就想好的吗？对行业又有什么样的影响？今天好好说道说道。 01 “6A景区”胖东来 近几年，胖东来的热度一直很大，作为一家扎根许昌的商超，它却跳出了传统零售的框架，成为了自带流量的打卡地，拥有了一定的文旅属性，所以，此次胖东来增加文旅业务的动作有顺理成章的意味。 可以看下数据，2025年春节期间，包括生活广场在内的3家核心门店3天共接待了116.33万人次，几乎追平了许昌11家4A景区8天接待127万游客的规模，超市愣是把人气做到了景区级别。 外地游客专程跨城6小时打卡，旅游团与企业研学团更接踵而至：山东、河北等地旅行团开通“胖东来专线”，而其11月1日推出的企业开放日参访计划，即便设置每人2万元费用，但据接近企业人士透露，首批30个名额仍10分钟内售罄。 这说明胖东来通过极致服务与透明经营形成了强烈的品牌号召力，已使其从区域超市升级为全国性的“商业旅游打卡地”。 图注：抖音网友评论 迈点研究发现，胖东来原本的生意，也早就和文旅搭边了。据了解，太和文旅集团旗下公司商盛源围绕胖东来开展文旅相关业务运营，组建了专业团队负责企业游学、文化咨询等工作，同时，政府也在将胖东来作为文旅业态大力发展，国庆期间政府推出曹魏古城、胖东来等文旅线路通过串联将零售场景与文化体验深度融合，为跨界文商旅提供了资源整合机会。 许昌凭借胖东来热度，2025年国庆期间旅游收入达52.8亿元，成功跻身全国热门小城之列。此次跨界精准贴合许昌“用足用好胖东来流量”的城市战略，胖东来也会承接许昌给予的资源和政策。 02 胖东来从“被打卡”变“主动干” 从网友自发打卡到主动下场做文旅，胖东来的转变绝非偶然。这背后既有自身发展的内在需求，也踩中了市场趋势的风口，还离不开政府的全力扶持，多重因素推着它从“被追捧”走向“主动布局”。 图注：摄图网（ID：300564832） 首先，这或许是胖东来发展到特定阶段的必然选择。胖东来2025年前三季度零售额达170.32亿元，距离全年控制在200亿元以内的目标仅一步之遥。零售业务盈利增加，公司发展步入稳定期，因此需探寻新出路并拓宽业务渠道。 与此同时，它被网友戏称为“没有淡季的6A级景区”，人流量极大，但超市物理空间和服务承载能力有限，难以充分承接文旅热度，需打造专门文旅场景以落地良好口碑。更关键的是，胖东来账上有41亿元无贷现金且无负债，对比永辉、大润发等同行的亏损困境，无需担忧财务风险，有十足底气投入新业务。 其次，市场需求变化和行业趋势转向，给了胖东来主动做文旅的绝佳窗口期，不抓就亏了。2024年“上香游”“演唱会旅游”订单分别增长213%和187%，反映出年轻人正转向情绪驱动的文旅消费，而胖东来以真诚服务为核心，恰好契合了这一需求。常规景区过度依赖门票收入、同质化严重，高速服务区与超市成网红景点趋势愈发显著，胖东来本身具备“打卡基因”，顺应这波潮流顺理成章。 更为实际的是，这门生意能够盈利：2024年许昌文旅收入已达350.3亿元，其中住宿业营业额增长8.2%，餐饮业增长29.5%。这些被胖东来吸引而来的游客，本身就带有消费需求，它自然能够从这波红利中分得一杯羹。 最后，许昌市政府把胖东来当文旅王牌全力扶持，这种“推着走”的支持，让跨界少了很多阻力，不接都可惜。2024年河南省政府工作报告明确提出支持胖东来等流量商超发展，许昌市更将其纳入文旅规划并计划打造“幸福商业示范区”，从顶层设计层面给予充分保障。