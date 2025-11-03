TikTok东南亚月活用户突破4.6亿丨出海周报

21世纪经济报道记者 董静怡 行业一览 美方将取消针对中国商品加征的10%所谓“芬太尼关税”，24%对等关税继续暂停一年 据新华社，10月30日，商务部新闻发言人介绍中美吉隆坡经贸磋商成果共识。其中提到，美方将取消针对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征的10%所谓“芬太尼关税”，对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征的24%对等关税将继续暂停一年。中方将相应调整针对美方上述关税的反制措施。双方同意继续延长部分关税排除措施。 此外，双方还就芬太尼禁毒合作、扩大农产品贸易、相关企业个案处理等问题达成共识。双方进一步确认了马德里经贸磋商成果，美方在投资等领域作出积极承诺，中方将与美方妥善解决TikTok相关问题。 商务部：中国与东盟同意暂免电子传输海关关税 10月28日，据商务部网站，商务部国际司负责人解读中国—东盟自贸区3.0版升级议定书。在数字经济领域，双方建立了各自缔约实践中最高水平的规则体系及合作安排，为促进区域数字经济发展创造良好政策环境。双方同意暂免电子传输海关关税，保障数据跨境流动，加强个人信息保护并探索推动保护水平兼容互认，推动认可电子认证和电子签名，同时加强在网络安全、反网络欺诈、非应邀商业电子信息等监管合作。双方将在物流、数字基础设施等“硬联通”领域开展互联互通合作，同时加强单一窗口、电子发票、电子支付、电子提单等“软联通”合作，提高系统兼容性，降低企业成本。此外，双方还将深化数字身份、金融科技、人工智能、数字贸易标准等共同关注的新兴细分领域合作。 前三季度广州外贸进出口9236.8亿元，同比增长12.5% 10月27日，记者从广州市商务局了解到，今年以来，在国际经贸形势复杂多变的背景下，广州外贸彰显强劲动能、市场主体活力充足，外贸结构进一步优化，高质量发展持续推进。据海关统计，今年前三季度，广州市外贸进出口9236.8亿元，同比增长12.5%。 大厂平台 TikTok东南亚月活用户突破4.6亿 10月30日，短视频平台TikTok宣布，平台东南亚用户数已超过4.6亿。其中，印度尼西亚用户最多，超过1.6亿。越南、泰国分别为7000万和5000万。其余用户分布在东南亚其他地区。目前TikTok平台被该地区游戏、金融、零售等行业广泛使用，以促进业务增长。 美团Keeta在阿布扎比正式启动运营 10月28日，据美团官微消息，美团旗下国际外卖品牌Keeta正式在阿联酋首都阿布扎比启动运营。这是继上个月落地迪拜之后，Keeta在阿联酋外卖市场的又一进展，实现了对该国两大核心城市的服务覆盖，也进一步夯实了美团国际化业务在中东海湾地区（GCC）的布局。 亚马逊第三季度营收1801.69亿美元，净利润同比增长38% 10月30日，亚马逊发布了该公司的2025财年第三季度财报。报告显示，亚马逊第三季度净销售额为1801.69亿美元，与去年同期的1588.77亿美元相比增长13%，不计入汇率变动的影响为同比增长12%；净利润为211.87亿美元，与去年同期的153.28亿美元相比增长38%。 亚马逊CEO：人工智能购物助手RUFUS今年已有2.5亿活跃客户 亚马逊CEO安迪·贾西在财报会议上透露，亚马逊人工智能购物助手Rufus有望为公司每年新增100亿美元销售额。目前，该人工智能购物助手RUFUS已拥有2.5亿活跃客户，月度用户较去年同期增长140%。 eBay第三季度净营收28.2亿美元，高于市场预期