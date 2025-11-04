专访菲律宾驻华参赞：恢复对中国公民电子签证，望中国游客量翻倍

菲律宾国家旅游局北京办事处旅游参赞雷亚司（Ireneo H. Reyes） 南方财经21世纪经济报道记者郑青亭、实习生倪缤缤 北京报道 “我们希望在未来一到两年内，中国游客数量实现翻倍。”菲律宾国家旅游局北京办事处旅游参赞雷亚司（Ireneo H. Reyes）11月4日在北京接受21世纪经济报道专访时为菲律宾旅游的中国市场复苏定下目标。这一期望紧密关联于日前正式落地的菲律宾电子签证系统，此举旨在简化签证流程、提升办理效率，为两国人员往来提供更大便利。 11月3日，菲律宾驻华大使馆与菲律宾国家旅游局在京共同举办菲律宾电子签证启动发布会。会上披露，根据新政策，以旅游或商务为目的、行程不超过14天且无需延期的中国公民，可通过在线平台申请电子签证，入境口岸限定为马尼拉尼诺·阿基诺国际机场及宿雾麦克坦国际机场。菲律宾外交部曾于2023年8月在中国试运行电子签证系统，不过同年11月底宣布暂停该系统“直至另行通知”。 谈及新推出的电子签证系统，雷亚司指出，此举首先是对申请流程的一次关键优化，解决了过去申请人必须提前预约使领馆、且预约名额有限的困境。他分析道，电子签证不仅实现了“全天候申请”的便利，更重要的意义在于极大提振旅游业界信心：游客便捷获签给了旅行社更大的信心去推广菲律宾产品，从而有望带动游客数量的增长。 当前，中国市场依然拥有显著的复苏潜力。据菲律宾旅游部统计，疫情前的2019年，中国是菲律宾第二大客源国，全年赴菲游客达约170万人次。疫情后，2024年全年中国游客仅有31.38万人次，2025年前9个月仅录得约23万人次，较疫情前水平仍有巨大提升空间。 谈及中国市场的潜力，雷亚司认为，中国客源结构正经历深刻质变。他特别提到，疫情后自由行、小包团和定制游正快速崛起，尤其是年轻一代，他们不再满足于传统观光，而是渴望潜水、轻探险、本地美食等深度体验。这一趋势恰好与菲律宾优势旅游资源相匹配，为推广高品质、个性化的旅游产品提供了契机。 对于菲律宾经济而言，实现中国游客的强势回归至关重要。雷亚司透露，旅游业贡献了菲律宾GDP约12%，支撑着超过500万人的就业，是国民经济的核心支柱之一。因此，能否成功吸引中国游客回归，对菲律宾旅游业乃至经济发展至关重要。 电子签证旨在简化流程、提升办理效率 《21世纪》：电子签证具体能为中国游客带来哪些便利？比如在时间和流程上能节省多少？ 雷亚司：电子签证实际上是对菲律宾签证申请流程的一次革新。过去申请人必须提前预约使领馆，而预约名额有限，很多人要等待很长时间。 现在，最大的变化就是便利。办理电子签证非常方便，一天中的任何时间、每周的任何一天都可以申请，甚至包括周末。这种便利性会大大提升办理体验，也会鼓励中国游客——我们的中国朋友——无论是旅游还是商务，更便捷地来到菲律宾。 第二点是成本降低。如果亲自去使领馆办理，需要支付额外费用；很多申请人还需要从其他城市赶来，没有菲律宾使领馆的地方还要支付交通和住宿费用，非常不便、也更昂贵。电子签证将显著降低签证办理成本。 此外，这也将增强旅游及相关行业的信心，让他们更有把握为客户申请赴菲签证。举例来说，如果我是旅行社，推出赴菲旅游产品，只要客户下单，我就能确保帮助他们取得签证，让他们顺利参团。因此，无论对企业还是消费者而言，在时间、便利性以及花费方面，电子签证都会带来明显优势，惠及中国游客。 望未来一两年内中国游客数量翻倍