亚太之约落于深圳之后，深圳开启跨年消费季新活动

21世纪经济报道记者李金萍 深圳报道 三天前，“深圳市将于明年 11 月份举办亚太经合组织第三十三次领导人非正式会议” 这一消息正式确定。 三天后，11月4日，深圳举行“粤享暖冬 乐游广东”消费季活动新闻发布会，该活动是落实近期广东省在全省开展的“粤享暖冬 乐游广东”消费季活动之一。 据了解，本次活动涵盖四个月度主题活动，七大消费新体验、八大商文旅体品牌IP、九条服务便利化措施及十项持续性工作举措，计划全市开展超过500场次促消费活动。 深圳是全国七座社会消费品零售总额破万亿城市之一。1-9月，深圳全市社会消费品零售总额达7560.81亿元，同比增长3.6%；同时，今年以来，一批地标性文旅基础设施与新型商业载体先后投入运营，进一步激活深圳消费市场。 据不完全统计，深圳已新开K11 ECOAST、深圳大悦城、深圳湾万象城二期等10家商业综合体；全球最大实体书城 “湾区之眼”、全球规模最大室内滑雪场“前海冰雪世界”及海上世界明华轮等文旅地标也已焕新亮相。 三大机遇叠加下的消费升级活动 “消费是经济增长的关键引擎，本次消费季是深圳扛起‘经济大市挑大梁’责任的具体实践。”深圳市政府副秘书长吴坤生在发布会上表示。 据记者现场了解，本次活动以“月度主题递进”模式贯穿2025年11月至2026年2月，其中11月“全运风潮・精品消费月”主打赛事联动，12月“数智暖冬・跨年乐购月”聚焦科技体验，次年1月“国货换新・迎春喜购月”彰显文化自信，2月“阖家欢聚・龙马精神月”主打新春团圆消费，实现“月月有亮点、周周有活动”。 值得一提的是，本次消费季活动深度结合深圳近期面临的三大历史机遇 ——党的二十届四中全会关于提振消费的部署、十五运会赛事的引流效应，以及2026年APEC会议带来的全球曝光窗口，推出系列配套活动。 一是突出体育魅力。紧密围绕“十五运”赛事亮点，开展“全运燃港·运动潮玩季”“玩赚全运-深港交融全运文化之旅”等配套促消费活动，实现赛前引流消费、赛中点亮消费、赛后留住消费。深圳将组织深圳马拉松、山海骑行挑战赛等群众性体育活动。